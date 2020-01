El grupo BTS anuncia dos conciertos en Barcelona y enloquece a sus 'fans'.

El grupo sucoreano de K-pop BTS ha sorprendido a sus seguidores españoles con el anuncio de que cantarán en Barcelona dos veces durante su gira 2020. Los conciertos serán el 17 y 18 de julio en el Estadi Olimpic Lluis Companys. Sus fans han derramado lágrimas de emoción en las redes sociales tras conocer que las entradas estarán a la venta muy pronto en Ticketmaster.

Madre mía, se me ha cerrado la garganta pensando que vamos a tenerlos en España hablando español!!!!!!! No puedo!!!!#BTSinSpain2020 @BTS_twt pic.twitter.com/bIQgCUVi44 — NatMarmy⁷💜🇪🇸 Army+MBB+Stay (@NatMarmy) January 22, 2020

El tour 'Map Of The Soul' llegará a España por primera vez. BTS es un grupo de siete jóvenes surcoreanos que ha maravillado a todos con su música K-pop y logró coronarse como la agrupación con más discos vendidos en 2019 gracias a la generosidad de 8 millones de fans. Su rápido ascenso se apoya en películas documentales sobre los viajes y la vida del grupo fuera de Asia. La última cinta, Bring the Soul: The Movie, superó los 25.000 espectadores en España en tan solo dos días.

Su éxito ha sobrepasado récords de grandes estrellas de la música como Taylor Swift. El vídeo del tema 'Idol' es el más visto en la historia de Youtube. En solo 24 horas llegó a las 45 millones de visualizaciones en la plataformay superó la marca de 43,2 millones que tenía Swift. Sus fans españoles los esperan con ansias en España.