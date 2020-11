Camilo desvela en 'El Hormiguero' el secreto para mantener su bigote

El plató de ‘El Hormiguero’ se vestía de gala para recibir a uno de los invitados más esperados por Pablo Motos: Camilo. El cantante se ha convertido en la revolución musical del momento, tanto que recientemente ha sido galardonado con su primer Grammy Latino por Mejor Canción Pop. Su peculiar bigote se ha hecho conocido mundialmente y ya es una característica más de su personalidad. Incluso Pablo Motos se interesaba por cómo el cantante mantiene su bigote.

El artista colombiano no tenía problemas en desvelar su secreto: la cera. “Coges y haces así tres o cuatro veces”, comentaba mientras se modelaba el bigote con la cera. El bigote, según contaba el invitado, lo lleva porque le gusta, pero a quien realmente le encanta es a su novia, Evaluna. “Si me lo quito, hay problema”, aseguraba. Además, el cantante demostraba su amor por su pareja en directo: “Todas las canciones están inspiradas en Evaluna. Incluso las de desamor se deben a miedos que tengo a perderla”.

Camilo confesaba que, además de ser su novia, “Evaluna dirige todos mis vídeos”. Tras seis años de relación, el invitado confesaba que su amor surgió en su natal Colombia. “Nos contrataron en Colombia para presentar un champú para niños. Los dos teníamos pareja, pero le regalé una canción. Un año y medio después, me respondió y me dijo que le gustaba la canción y que había terminado con su novio”. Tras esta declaración, Camilo aseguraba que se enamoró.

Pablo Motos, que se declaraba fan de Camilo, se mostraba muy contento de tenerlo en el programa: “Qué buen rollo todo”. Sobre su relación con Evaluna, hija del compositor y cantante Ricardo Montaner, aseguraba que la relación comenzó con llamadas y videollamadas. “Al principio me daba miedo llamarla porque por mensajes nos gustábamos sin vernos. Me daba inseguridad que algo saliera mal o que no le gustara. Y, desde que nos llamamos el primer día, no dejamos de llamarnos todo el día”.

El artista recordaba en directo el momento en el que le pidió matrimonio a su novia. Emocionado, entre lágrimas, comentaba que le pidió matrimonio “a los dos días de llegar de España”. Al margen de su vida sentimental, Camilo está de enhorabuena porque ha sido nominado al Grammy a Mejor Álbum Latino. Además, su visita a España se debe a que está nominado a los premios LOS40 Music Awards. “Desde pequeño te dicen ‘algún día llegaras a España’. Estoy muy agradecido por lo que me está pasando aquí. Estoy muy honrado de estar aquí”, comentaba el artista.

Sobre sus anécdotas en la industria musical, Camilo confesaba cómo fue su experiencia de componer y cantar junto a Dani Martín: “Con Dani Martín me di cuenta de que me encanta mucho el vino. Cuando me tomo más de tres copitas, el bigote se me baja un poco”. Además, aprovechaba para mandar un saludo a Shakira, quien “es sinónimo de excelencia” para el cantante. Incluso confesaba que, en una ocasión, Shakira le dio un masaje en los pies tras una lesión. Y para finalizar, Camilo confesaba que le encantaría hacer un dúo con Ed Sheeran.