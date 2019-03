El divorcio de Arantxa Sánchez Vicario: la pugna por una fortuna de 30 millones

Arantxa Sánchez Vicario es, por derecho propio, la mejor tenista española de la historia. Su palmarés está coronado por tres Roland Garros o un Abierto de Estados Unidos en competición individual entre los muchos que ganó compitiendo en dobles con su inseparable Conchita Martínez, con la que logró una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Una carrera de escándalo que le habría reportado jugosos ingresos...de los que no le queda nada. Y eso es lo que va a tratar de recuperar en el proceso judicial que tiene en los próximos días sus citas más críticas.

Sánchez Vicario está a punto de firmar su divorcio de quien defendió con uñas y dientes incluso por encima de su familia, el empresario Josep Santacana, con quien se casó en 2008 y tuvo a dos hijos, Arantxa y Leo. Fue hace más de un año cuando tuvo lugar una separación que ha hecho correr ríos de tinta por las acusaciones que se han hecho el uno al otro. Santacana ha acusado a su ex de tener "problemas psicológicos" y no estar en condiciones de cuidar de sus hijos, mientras que ésta habría alegado que el empresario habría dilapidado la fortuna que ganó dándole a la raqueta. Un montante que podría alcanzar los 50 millones de euros.

Según estima la revista Forbes, Arantxa habría ganado en sus 17 años de carrera una cantidad de unos 15 millones de euros en premios, mientras que se habría embolsado otros 35 millones en concepto de patrocinios. Así, se habría hecho en toda su carrera con unos 50 millones, que habrían quedado en unos 30 millones en neto, según las estimaciones de la deportista y su familia. Y es esta última cantidad la que habría desaparecido durante su matrimonio.

Si bien a día de hoy Arantxa no tendría absolutamente nada de ese dinero, tal y como denunció cuando se separó, ya que Santacana era quien gestionaba y manejaba todos sus bienes. No obstante, el patrimonio la tenista lleva tiempo siendo objeto de titulares de prensa, pues en 2012 fue cuando publicó su polémica autobiografía en la que acusaba a sus padres, Emilio y Marisa, de haberle dejado si nada, lo que le procuró la deuda con Hacienda de más de 3 millones de euros por la que ahora carga con un conflicto con el Banco de Luxemburgo.

Por lo tanto, se trata de un divorcio en el que hay mucho en juego, ya que de su resultado depende otro proceso judicial que podría ser más perjudicial para Arantxa. Porque el Banco de Luxemburgo tiene abierto un proceso penal contra ella por el que le reclama 7,5 millones de euros, tanto a ella como a su exmarido, a los que acusa de alzamiento de bienes.

¿Dónde está la fortuna de Arantxa?

Este lunes, se ha celebrado en Barcelona la vista por su divorcio de Santacana, el cual se ha presentado en los juzgados aunque no era necesaria su presencia. La tenista, de hecho, lo ha dejado todo en manos de su abogado, porque lo que más le interesa es la vista que tendrá lugar el próximo día 7 en Miami, donde residía el matrimonio, ya que será un juez de allí el que decida quién se queda con la custodia de los niños.

En cualquier caso, los abogados de Arantxa ya han dejado claro que va a ir a por todas para recuperar "hasta el último céntimo de su fortuna", la cual se supone que gestionaba su ex. Decimos se supone porque hace un año ella misma reconoció que no sabía con certeza quién manejaba su dinero.

Tras el litigio con sus padres, a los que demandó para echarles del piso que les había cedido en la Avenida Diagonal de Barcelona, y a los que acusó gravemente en su autobiografía 'Vamos! Memorias de una lucha, una vida y una mujer', Sánchez Vicario espera ahora la resolución judicial por la que espera ir a por todas contra Santacana, el cual siempre estuvo bajo la sospecha de su familia. De hecho, siempre lo han culpado de que la tenista acabara demandandándoles, puesto que según ellos -y tras haber encargado a la polémica agencia de detectives Método 3 que lo investigara-, se habría encargado de cortejarla y seducirla para apartarla de su familia y dejarle sin nada.

Por lo tanto, la gran pregunta es dónde está todo el dinero que Arantxa ganó compitiendo. Buena parte estaría invertida en inmuebles, ya que llegó a poseer cerca de una veintena de pisos, locales y aparcamientos. Además, buena parte de su fortuna también fue a parar a fondos en el Banco de Luxemburgo, que fue el que avaló su deuda con Hacienda, por lo que ahora le reclama los 7,5 millones.

Santacana siempre presumió de haber hecho negocios con importantes empresarios, algo que a la postre habría terminado siendo incierto. De hecho, la propia Arantxa confesó en una entrevista a la revista '¡Hola!' que se equivocó con su exmarido y que debería haber separado el amor del resto de su vida, que éste habría pasado a controlar. Incluido su dinero, ese del que no habría rastro ahora.

Tal y como señalaron sus abogados en su día, Arantxa nunca ha gestionado su patrimonio. Primero fueron sus padres quienes lo hicieron y después fue Santacana, quien tras la separación le habría dejado sin acceso a sus cuentas. Por ello, la tenista quiere que el divorcio se dirima en Miami, pues la corte de allí es la única que puede obligarle a declarar todas sus sociedades, incluidas las opacas, mientras que en Barcelona solo tendría que aceptar las capitulaciones matrimoniales que firmó por el régimen de separación de bienes.

Y todo ello con la demanda del Banco de Luxemburgo en el horizonte. Por ello, este divorcio se antoja vital para Arantxa, que tras romper con Josep ha vuelto a reconciliarse con su familia, su madre Marisa -su padre murió en 2016- y sus hermanos Javier, Emilio y Marisa. La entidad acusa al ya extinto matrimonio de alzamiento de bienes y el objetivo es que con el divorcio pueda recuperar su dinero para devolver a la entidad lo que le debe y controlar, de una vez a sus 47 años, su propio dinero.