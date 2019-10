¿Por qué Dulceida saca una colección de ropa con Primark si tiene marca propia?

Aida Domènech, más conocida como Dulceida, ha entrado en la treintena a lo grande. Porque la influencer española más famosa no podía tener un cumpleaños al uso. Ella lo ha hecho sacando a la luz uno de sus proyectos más importantes de los últimos años: su primera colección de ropa para la marca Primark. Este miércoles 23 de diciembre, justo el día de su aniversario, el mega establecimiento de la firma en Gran Vía celebró el evento de lanzamiento como si de una salida a bolsa en Wall Street se tratara, con un estrado delante de unas cortinas que ocultaban los estantes de ropa que cayeron cuando la influencer activó un botón.

Así, la tienda luce ahora numeroso posters gigantes de Dulceida y toda la planta baja se ha dedicado a su colección, para que sea lo primero que vean los clientes al entrar. El evento tuvo fiesta posterior con tarta y sus amigos y familiares cantándole el 'cumpleaños feliz'. Pero lo mejor llegará este fin de semana, pues la influencer ha preparado una mega fiesta sorpresa para sus amigos. La invitación es un pasaporte, por lo que se intuye que conlleva un viaje.

A Aida Domènech le avalan 2,6 millones de seguidores en Instagram, más de un millón en YouTube y una media de 150.000 likes por cada fotografía que cuelga. Eso, para las marcas, es garantía de éxito, y es que todo lo que promociona, anuncia o crea ella misma se agota. Así, ha construido un imperio a su alrededor que incluye una agencia de representación de influencers -dirigida por su madre, Anna Pascual-, un festival y una marca de ropa.

DulceidaShop es la firma en la que vende prendas a precio asequible -entre 20 y 40 euros- hechas a su imagen y semejanza. Es decir, la ropa que ella usa habitualmente, sus favoritos. Tops, faldas vaporosas, minifaldas negras, abrigos de pelo y masculinos, camisetas con mensaje... Curiosamente, prendas muy similares a las que ha creado para Primark. Por eso, a muchos les llama la atención que haya sacado esta colección teniendo ya su propia marca. Pero todo tiene una razón.

Dulceida a pie de calle

DulceidaShop es una tienda que vende exclusivamente online, aunque a veces hace 'popups' en algunas ciudades en las que se pueden comprar las prendas en algunos establecimientos. Pero siempre, en un periodo de tiempo muy reducido. Aunque Aida ha señalado en alguna ocasión que le gustaría abrir un comercio, por el momento no ha dado el paso.

¿Y qué es precisamente lo que le falta que tiene Primark? Tiendas físicas. Y muchas. Por eso, sacando una colección con ellos, Dulceida se asegura estar a pie de calle y ganar visibilidad. La colección estará en todas las tiendas de la marca irlandesa en España, por lo que tendrán acceso a ella muchas personas, pues recordemos que Primark es una de las enseñas más visitadas de nuestro país por sus precios más que asequibles y la amplitud de su portfolio. Además, no vende por Internet, al revés que Dulceida, ya que no le hace falta, por lo que obliga a todo aquel que quiera comprar algo a sus establecimientos.

Por ello, para la influencer el negocio es redondo, pues quien quiera encontrarla vía web puede hacerlo en su marca, y quien no quiera esperar a que le llegue el envío a casa puede ir a la tienda y comprar directamente. Y no solo los que vayan de intento a por la colección; también los que buscan otras cosas y se encuentran con ella de casualidad. En resumidas cuentas, trabajar con Primark le abre la puerta a un público mucho más amplio.

La apuesta de esta enseña por la joven revela hasta qué punto es Dulceida una de las mujeres más importantes del ámbito influencer y cómo puede aumentar las ventas de una multinacional de su nivel, que por cierto en España no paran de crecer desde que llegara. Así, ambas marcas -porque Dulceida es también una marca- unen fuerzas para seguir en el candelero y, también, para aumentar sus ingresos.

Lo que cobra la influencer por post siempre ha sido una incógnita, pues cada caché es distinto en función de lo que tenga que hacer con las marcas -subir fotos, hacer un vídeo, asistir a un evento, un viaje...-. Si bien, teniendo en cuenta la cantidad de seguidores que tiene y la acogida que tienen sus fotos -likes, comentarios, visualizaciones...- podría superar ampliamente los 3.000 euros por publicación. Además, al tener sus propias empresas, Aida tiene diferentes vías de ingresos.

La única conocida es la de su festival, el Dulce Weekend. Para gestionarlo creó la sociedad Dulce Week End en 2016, de la que es administradora única. Solo dio resultados ese año, cuando el festival no era lo que es hoy, y registró unos ingresos de cerca de 110.000 euros, pero sufrió unas pérdidas algo más de 1.000 euros, una cantidad baja teniendo en cuenta la inversión que supone alquilar un recinto para dos días, montar un escenario, contratar músicos, producción, influencers, etc y gestionar diversos puestos de ropa y comida. Ahora, es posible que el evento ya sea rentable después de que este año, por ejemplo, acudieran unas 6.000 personas -al principio no tenía tantas visitas-.

De este modo, Aida Domènech ha sabido sacar provecho a su popularidad en redes sociales y ha construido todo un grupo empresarial que gira alrededor de su figura pero que abarca diferentes ámbitos de la comunicación y las redes sociales. A imagen y semejanza de la poderosa Chiara Ferragni, Dulceida ha logrado ser una empresaria de éxito pese a que muchos critican que no tenga una carrera universitaria o que su trabajo solo sea "hacerse fotos y posar". Dulceida es mucho más que eso.