La dura enfermedad con la que vive Lady Gaga: su duro camino a los Premios Oscar

El próximo domingo, 25 de febrero, Lady Gaga puede entrar en la historia. No en la de la música, de la que ya es parte, sino en la del cine. Y a la primera. Porque la cantante neoyorkina ha sorprendido al público y a la crítica con su primera incursión en el cine de forma profesional -anteriormente había hecho cameos-, en la película dirigida por Bradley Cooper llamada 'Ha nacido una estrella', de la que es protagonista y por la que está nominada al Oscar a la Mejor Actriz y a la Mejor Canción. Pero para llegar hasta aquí, Stefani Joanne Angelina Germanotta -su verdadero nombre- ha tenido que aprender a sobrellevar una dura enfermedad que pudo acabar con su carrera.

En 2017, cuando estaba a punto de iniciar una nueva gira, la cantante anunció que se tomaba un descanso de la música y reveló por primera vez la enfermedad crónica que sufre, la cual le ha hecho convivir con dolores durante toda su vida. En un documental llamado 'Gaga: Five Foot Two', presentado ese año en el Festival de Toronto, puso nombre por primera vez a algo que le tenido atenazada desde siempre: fibromialgia.

Fue en 2013 cuando Stefani fue al fin diagnosticada tras años de pruebas sin resultados concluyentes. Y aunque en un primer momento no lo reveló públicamente, en este intimista documental decidió contarlo para visibilizar una enfermedad que sufren miles de personas en todo el mundo y servirles de altavoz a sus problemas.

La fibromialgia tarda bastante en detectarse en los controles médicos, haciendo que los pacientes tengan que vivir con dolor sin remedio, ya que en las pruebas normales no se puede detectar. Además, todavía se desconoce la causa por la que ciertas personas desarrollan esta enfermedad, aunque lo que sí se sabe con certeza es que afecta más a las mujeres que a los hombres. En concreto, siete veces más.

Según el Servicio Británico de Salud (NHS por sus siglas en inglés), quienes la padecen sufren, además de los dolores en el cuerpo, rigidez muscular, fatiga y dificultad para dormir pueden desarrollar problemas de memoria y concentración. Y lo peor de todo es que es una enfermedad crónica. No existe cura. Aunque es cierto que, una vez diagnosticada, se empieza a tomar un tratamiento para rebajar todos sus efectos.

Así, en 2017 la cantante decidió tomarse un descanso tras casi una década en la cresta de la ola encadenando un disco con otro para ponerse en buenas manos y tratarse de cara a que la fibromialgia no acabar definitivamente con su carrera musical.

Estrés postraumático

Pero esta no sería la única enfermedad con la que Stefani tiene que convivir diariamente. Porque a parte de dolor físico, ha confesado que también tiene un "dolor en el alma". Y es que la vida de esta estrella no ha sido nada fácil y en su juventud tuvo que vivir algo que le ha marcado de por vida.

Lady Gaga sufrió una violación cuando tenía 19 años, como ella misma ha revelado, un suceso que le ha provocado estrés postraumático, de ahí que tenga numerosos bajones emocionales y momentos de depresión. Un problema que le ha dificultado sus relaciones personales y sentimentales. Sin ir más lejos, a solo dos días de los Oscar, ha salido a la luz que la estrella habría roto con su novio y prometido, Christian Carino, con el que llevaba saliendo desde 2017.

No obstante, esto parece no haber apagado la sonrisa de Stefani, al menos de cara a la galería, pues en las entregas de premios previos a los Oscar siempre ha lucido su mejor sonrisa ante el público y los fotógrafos. Sobre todo porque ella no habría imaginado que su vida iba a cambiar tanto cuando hace dos años tuvo que retirarse por culpa de la fibromialgia. Así, estuvo resplandeciente en los Globos de Oro, donde se llevó el galardón a Mejor Canción por 'Shallow', con un vestido imponente azul cielo de Valentino. Ahora, la estampa se podría volver a repetir pero esta vez con la preciada estatuilla dorada que supone la entrada en el Olimpo del cine.