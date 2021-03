Todos los detalles de la explosiva entrevista de Meghan y Harry con Oprah

La familia real británica pone punto y final a una semana cuanto menos "truculenta", golpeada por las acusaciones de "racismo" vertidas por los duques de Sussex. Las controvertidas declaraciones hechas por el hijo menor de Carlos de Inglaterra, Enrique, y su esposa, Meghan Markle, a un programa de la televisión estadounidense las ha emitido ahora Antena 3. En esta explosiva entrevista del matrimonio a la popular presentadora Oprah Winfrey, la pareja reveló cómo una persona de la familia real británica receló sobre cuál sería el color de piel de Archie, el hijo de Enrique y Meghan -que es mestiza- cuando ésta estaba embarazada.

2.000 millones de personas en todo el mundo vieron su boda. Su enlace parecía un cuento de hadas que marcaba un nuevo inicio para la realeza británica. Fue una de las parejas de las que más se hablaba pero en enero de 2020 dejaron al mundo paralizado cuando decidieron dejar la Casa Real. Sus declaraciones ante Oprah son el punto y aparte.

El día de la boda

La noche anterior a la boda Meghan durmió del tirón y cuando se despertó pensó que era su día "pero no lo era, era un día que se había organizado para el mundo". Se casó "con ingenuidad". Asegura que nunca "busqué a mi marido en Internet" y en los primeros minutos de entrevista llega el primer dardo a la casa real británica: "La realidad y la percepción son diferentes y te juzgan por la percepción pero vives la realidad".

La primera reverencia a la Reina

Meghan relata que la reina de Inglaterra fue de las primeras que conoció. "La primera vez no hubo protocolo". Relata que Harry le dijo que iba a conocer a su abuela y le preguntó si sabía hacer una reverencia. Ella cuenta que pensaba que solo se hacía de cara al público, no de puertas para dentro. Ella no lo entendía porque era "su abuela y me contestó que era la Reina". Confiesa que practicó con Harry y que que tenía una idea equivocada porque "crecí en Los Ángeles y estaba acostumbrada a ver muchos famosos pero esto es diferente".

Se casaron tres días antes de la boda

Visita junto a Oprah una caseta con gallinas. "Lo que más ilusión me hace es hacer cosas normales". Relata Meghan que se casaron tres días antes de la boda que conoció el mundo entero porque "este espectáculo es para el mundo pero queríamos una boda para nosotros".

Las lágrimas de Meghan... o Kate

Una de las primeras noticias que corrió como la pólvora fue que hizo llorar a Kate y "fue muy dura porque no fue así". Confiesa que la noticia era mentira. Intentó que esa historia no saliera a la luz pero relata que unos días antes de la boda estaba molesta por algo relativo a los vestidos de las niñas de las flores y "la perdoné pero lo que fue difícil de superar fue la noticia de algo que no solo no sucedió sino que fue al revés. Quiere que "la gente entienda la verdad. La prensa tuvo mucho que ver y me hubiera gustado que la Casa Real hubiera permitido desmentirlo".

Los aguacates de Kate

"Llega un punto en el que te tienes que reír", asegura después de comparar todos los titulares de la prensa británica en referencia al momento del embarazo de Kate y de ella. Asegura que "querían contar la historia de una heroína y una villana".

Primera persona mestiza en la Casa Real

Le pregunta Oprah si le preocupaba entrar en la Casa Real británica como la primera persona mestiza y Meghan confiesa que "pensé en eso porque ellos me hacían pensar".

Su primer trabajo y su silencio

El primer trabajo de Meghan fue con 13 años en una tienda de yogur helado. "Siempre he trabajado", confiesa. Siempre "he sido muy franca y he defendido que las mujeres usen su voz y yo me he callado", lamenta. Le pregunta Oprah a Meghan si se quedó callada o le hicieron callar y es tajante: "Eso último". Cuenta que a todos los que formaban parte de mi vida se les dio una directriz: "No hay nada que comentar". Confiesa que hizo todo lo que le dijeron que hiciera y creía que "me protegían" pero cuando nos casamos "todo empezó a ir mucho peor y me di cuenta de que no solo no me protegían sino que eran capaces de mentir para proteger a otros miembros de la familia".

Solo salió dos veces en cuatro meses

Meghan cree que todos la acogieron en la familia pero tras cuatro años asegura que "nada es lo que parece". Recuerda cuando no la dejaban ir a comer con sus amigos "pese a llevar meses sin salir de casa". Un día un miembro de la familia le preguntó ¿por qué no pasas desapercibida un tiempo "y le respondí que solo había salido dos veces en cuatro meses y me sentía sola".

El tono de la piel de su hijo

Continúa Meghan con su relato y llega a uno de los puntos de la entrevista que más titulares ha generado. Asegura que cuando se quedó embarazada trataron muchos puntos en la Casa Real sobre el futuro bebé, entre ellos "el tono de la piel de mi hijo". Recuerda cuando le preguntaron en uno de sus viajes reales a Sudáfrica y confesó que "no estaba bien". Ella había pedido ayuda porque no estaba bien. "Después de volver a la visita a Australia hablamos de que las cosas se ponían feas cuando vi que no nos protegían y en esa parte del embarazo me di cuenta de cuál era la realidad". En los meses que estuvo embarazada cuenta que "se trataron temas como no darle título o seguridad al futuro bebé y "también de las preocupaciones y conversaciones sobre cuánto de oscura iba a ser el color de la piel de mi hijo".

El pequeño, sin seguridad ni título

Meghan relata lo sufrido cuando les dijeron que su hijo no iba a tener título ("ni príncipe ni princesa)... y tampoco seguridad. Cuenta que no le dieron ninguna explicación al respecto y "me enteré por conversaciones con miembros de la familia. Creían que era una decisión acertada". Meghan no "tiene apego a esas grandezas. He sido camarera, actriz, princesa y duquesa pero siempre Meghan. Tengo claro quien soy y el título más importante que voy a tener es el de mamá pero tener claro que no va a estar a salvo y que nuestro hijo no tenga el mismo título que otros miembros es otra cosa...". Y desmiente que la decisión de que su primogénito no tenga título sea "porque lo hemos querido nosotros. Es su derecho de nacimiento tomar esa decisión", asegura. Meghan, enojada, asegura que no es verdad que no quisieran hacerse la tradicional foto de su bebé nada más salir del hospital: "Me daba miedo mostrar a nuestro hijo al mundo sabiendo que no iba a estar a salvo".

"Ya no quiero seguir viviendo"

Llegó el punto en el que "todo se hacía enorme y no lo veía a veces. Me decían que no me defendían y me di cuenta que todo pasaba simplemente porque respiro y me avergonzaba mucho decirlo antes y tenerlo que admitir delante de Harry porque sabía todo lo que perdía él pero sabía que si no lo decía... yo ya no quería seguir viviendo". Confiesa aquí Meghan Markle que llegó al punto de "no querer seguir viviendo" y detalla que "ese pensamiento constante era nítido y real y aterrador". Recuerda "como él me consolaba y yo fui a la institución y dije que necesitaba ir a pedir ayuda porque nunca antes me había sentido así y me dijeron que no podía porque no era bueno para la institución".

La institución "son varias personas pero acudí a una de alto rango en busca de ayuda" y al final fue a recursos humanos y le dijeron "estoy contigo porque veo lo mal que lo pasas pero no podemos hacer nada porque no eres una empleada remunerada de la institución". Desde que conoció a la familia real no volvió a ver su pasaporte o sus llaves porque "lo entregué todo". Una de las cosas que todavía le obsesionan es una fotografía de un evento que tuvo lugar horas después de confesarle a Harry que le preocupaba su salud mental. "Salimos sonriendo pero si veis bien la foto se marcan los nudillos de lo fuerte que nos apretamos. Durante las pausas yo rompo a llorar".

Esperan una niña

"Ya he perdido mucho, casi mi nombre... pero aquí sigo y mi esperanza es que la gente vea la otra cara de la moneda, que sepa que vale la pena vivir". Son las últimas palabras de Meghan en solitario ante Oprah porque a partir de aquí se incorpora el príncipe Harry para desvelar que el bebé que esperan es una niña. "Ahora tenemos nuestra familia, nosotros cuatro y dos perros". En verano saldrá de cuentas de nuevo y este nuevo bebé nacerá en California, donde viven desde hace meses. Primero se fueron a Canadá con la intención de servir la Reina pero aseguran que les quitaron la escolta y en marzo de 2020 se mudaron a Los Ángeles. Tres meses después acabaron en Santa Bárbara. Allí crearon Archewell.

Estaban "desesperados"

Sobre por qué les retiraron la seguridad "la excusa fue un cambio en nuestro estatus", cuenta Harry que les preguntó si por eso también desaparecían las amenazas. Hacía un año que daban un paso atrás en la familia real británica. "Estábamos desesperados y acudí a todas las personas que creía que nos ayudarían", desvela Harry. "Pero nunca nos fuimos, solo queríamos cambiar el papel dentro de ella", puntualiza Meghan. Querían desconectar "de la cortina de fuego constante porque mi mayor preocupación es que se repitiera la historia y era lo que veía y era peor y más peligroso porque hay que añadir del racismo y las redes sociales. Y estoy hablando de mi madre y cualquiera pediría ayuda", sentencia Harry. Se fueron "por falta de apoyo y comprensión". Sobre cómo se divorciaron de la Casa Real Harry cuenta que "cuando estuve en Canadá tuve tres conversaciones con mi abuela y dos con mi padre hasta que dejó de cogerme el teléfono. Me pidió que lo pusiera por escrito". Lo hacía "porque tenía que hacer algo por mi familia".

"Mantened a salvo a mi marido"

Estaban en Canadá cuando les comunican que ya no iban a tener escolta y este es otro punto en el que el Príncipe Harry puntualiza que "nunca pensé que me lo quitarían porque nací con ese tipo de vida y heredé los riesgos". Meghan puntualiza que "escribí cartas a la familia diciendo que mi protección o mi hijo no es una prioridad pero mantened a salvo a mi marido". Cuenta que "me dijeron que no era posible".

"Me entrenaba detrás de cámaras"

"Dejé mi carrera, mi vida... lo dejé todo porque le quiero y nuestro plan era hacer esto para siempre", recuerda Meghan enfadada, pero al contrario que en las películas "no te daban ningún entrenamiento para saber cómo ser de la realeza". Ni "para el momento del himno nacional porque nadie pensó que era estadounidense podía no saberlo. Me entrenaba detrás de cámara", confiesa.

Harry: "Estaba atrapado en el sistema"

"No hubiera sido capaz de alejarme si no hubiera sido por Meghan", confiesa Harry y lo explica: "Estaba atrapado y no lo sabía pero la conocí y nuestros mundos colisionaron de la manera más increíble y luego ver cómo la raza...". Cuenta que "mi padre y mi hermano están atrapados en el sistema y siento compasión por eso". Desvela que "salir en las fotos sonriendo es parte del rol. Si llega el coche te tienes que secar las lágrimas y dar lo mejor de ti".

"Siento la presencia de madre en todo esto"

Recuerda a su madre y cree que "estaría muy triste y al final lo único que querría es que fuéramos felices". Netflix, Spotify... "nunca fue parte de un plan porque no había un plan. Fue una sugerencia que nos hicieran cuando mi familia dejó de pagarnos y tuve que conseguir seguridad para nosotros". En la primera mitad del primer trimestre de 2020 dejaron de recibir ese dinero "pero tengo la herencia de lo que me dejó mi madre y sin este dinero no hubiéramos podido hacer esto y creo que ella lo veía venir y he sentido su presencia a lo largo de todo este proceso y estoy aliviado y contento por estar aquí sentado hablando al lado de mi mujer porque no puedo ni imaginar de cómo ha debido de ser para ella pasar por este proceso tantos años".

"He hablado con mi abuela más este año que hace mucho"

"He hablado más con mi abuela en el último año de lo que había hablado en muchos años. Hemos hecho alguna llamada por Zoom. Siento un profundo respeto por ella. Ella es mi coronel, siempre lo será".

"Hay mucho dolor con mi padre"

Sobre su padre, el Príncipe Harry dice que "me coge las llamadas pero nos queda mucho por trabajar. Me siento decepcionado porque ha pasado por algo similar y sabe lo que se sufre y está su nieto... pero al mismo tiempo siempre lo querré pero hay mucho dolor y seguirá siendo una de mis prioridades intentar sanar esa relación". A su hermano "lo quiero con locura porque hemos pasado todo un infierno juntos".

Les sugirieron hacerse streamer

Si hubieran tenido apoyo "seguiríamos allí". Y para los que creen que son realeza avariciosa "no ha sido nuestra intención y no nos quejamos pero en ese momento, durante la pandemia, un amigo nos sugirió hacernos streamer y nunca lo habíamos pensado... yo solo necesitaba el dinero para mantener a la familia segura".

"Estamos floreciendo"

La relación con su hermano ahora es "distante pero el tiempo lo cura todo... esperemos". No lamenta nada porque "estoy muy orgulloso de nosotros y de mi mujer. Dio a luz en una época dura y cruel y volvía del trabajo con mi mujer llorando, y eso que no leía nada", dice Harry. Meghan lamenta haberse creído "que me protegerían porque yo hubiera hecho algo más. Ahora que estamos de verdad al otro lado no solo estamos sobreviviendo sino floreciendo". "Ella me ha salvado la vida", dice Harry, pero Meghan puntualiza: "Él me ha salvado porque dijo que teníamos que encontrar nuestro camino".