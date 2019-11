Hugo Castejón es expulsado de 'GH VIP' y todos respiran: "Era una pesadilla"

La casa de Guadalix de la Sierra se ha despedido de Hugo Castejón, uno de los concursantes más controversiales de la séptima edición. Los seguidores de 'Gran Hermano VIP' decidieron salvar al cantante Antonio David.

¡Hugo ha sido el expulsado en #GHVIPGala12! ¿Qué os ha parecido este momento? 🤔 pic.twitter.com/Dxk8ZuVSZy — Gran Hermano (@ghoficial) November 21, 2019

"¡Que se vaya a la mierda ya definitivamente! Lo importante es que el tiempo que me queda no voy a verle más", aseguró Mila al constatar que Hugo no volvería porque "era un espanto, no se podía ya, era algo contra toda la casa… ya le tenía pavor. Ha sido una auténtica pesadilla lo que he vivido yo con él", sentenció entre lágrimas .

LA IMAGEN DE ADARA SALTANDO ABRAZADA A MILA GRITANDO Y RIENDO POR LA EXPULSION DE HUGO HA SIDO LO MAS ASQUEROSO QUE HE VISTO NUNCA EN GH — roberto (@locrack) November 22, 2019

La noche terminó con la nominación de Adara, Mila Ximénez y Antonio David después de que Alba Carrillo, la jefa de la casa, usara su poder para salvar a Estela Grande de la audiencia.