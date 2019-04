Cruce de acusaciones e insultos entre Alba Carrillo y José Ramón de la Morena

La 'guerra' entre Alba Carrillo y José Ramón de la Morena está en su punto álgido. Lo que comenzó como un apoyo velado del periodista a Thibaut Courtois cuando se destapó el idilio que mantenía con la modelo ha derivado en un cruce de acusaciones e insultos que hace unas horas se desató completamente.

De la Morena aprovechó su programa en Onda Cero 'El transistor' de la pasada noche para arremeter duramente contra Carrillo, quien le había criticado hace unas semanas cuando entrevistó al portero del Real Madrid. El veterano periodista no se mordió la lengua y calificó a Alba de "señorita de compañía de Courtois por algunas noches, igual que antes fue señora de compañía de Feliciano López y de Fonsi Nieto".

Así ha querido defenderse de los insultos que había recibido antes por parte de ella. Porque a raíz de la entrevista que hizo al jugador belga, Alba colgó un post en Instagram muy duro contra De la Morena. La joven escribió que el conductor es "de ese periodismo rancio que tiene tufillo a naftalina". "No informas, mal comunicas para defender a tus amigos y las prebendas que te ofrecen. No sé si tienes hijas o mujer (difícil lo veo con esa mentalidad machista) pero las mujeres no somos 'señoritas'. Tú sí que te vas a beneficiar de esto pero bien... Sabrán que existe tu programa, ¡por fin! Te falta ir a los toros fumando un puro y rascarte los 'huevos' para que podamos colgar esa imagen junto a la definición de 'machistorro trasnochado' 100x100", escribió Alba después de que el periodista le llamara 'señorita'.

Por ello, ahora éste ha contestado tildándola de "estúpida" y alegando que su trabajo de colaboradora en el programa 'Ya es Mediodía' se lo han dado por ser "supuestamente monina". "Si lees lo que dices, si escuchas lo que dices, si te ves en televisión, te das cuenta que cada vez eres más estúpida. Te queda un poco de tiempo de ser mona, no mucho, pero tu cerebro de mona te va a durar ya para siempre. De nada, mona", concluyó el periodista.

Y ha sido precisamente en el programa de Telecinco donde Alba ha contestado a estas palabras. En este caso, la modelo y colaboradora ha querido ponerse seria para dirigirse a De la Morena y ha afirmado que no le ofenden estas palabras. "Deberían ofenderle a tu esposa y a tus hijas, porque a mí me daría vergüenza que mi padre hablara así de una mujer. Que sepas que, con este cerebro de mono, estoy estudiando mi segunda carrera. Tú mismo te retratas con lo que has dicho pero quiero que sepas que educo a mi hijo para que no se parezca a ti. Tu madre contigo lo hizo fatal", ha aseverado una cariacontecida Alba, a la que su breve relación con Courtois le está dando muchos dolores de cabeza.