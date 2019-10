Kiko Jiménez se reencuentra con Estela Grande, su compañera especial en la casa

Kiko Jiménez entraba en la sala de pruebas como uno de los posibles repescados de esta edición de GH VIP, y, en lugar de reencontrarse con Estela Grandes, la concursante con la que más feeling había tenido durante su estancia en la casa, Kiko se encontraba con una de sus enemigas: Alba Carrillo.

Un encuentro de casi 20 minutos de duración y que, al terminar, daba paso al reencuentro más esperado. Estela, la actual pareja de Diego Matamoros, llegaba a la sala de pruebas para saludar a su amigo especial y se fundía con el novio de Sofía Suescun en un abrazo que duraba varios segundos. Una muestra de cariño que hacía poca gracia a la hija de Maite Galdeano que, una vez, tenía que ver desde plató cómo su actual pareja abrazaba a la que se dice que compañera más íntima.

"¡Kiko! Me apetecía mogollón que vinieras. Llevamos toda la semana pidiendo repesca, y ahora van a flipar, porque nadie se lo espera, y menos hoy", aseguraba Estela. Kiko bromeaba con que había ido a Guadalix solo por unos minutos, y luego confesaba: "Vengo con ganas". Unas palabras a las que Estela respondía con una petición clara y que demuestra el cariño especial que se tiene esta pareja: "Pero no cambies, eh". "Yo soy el mismo de siempre. Los cambios solo a mejor", aseguraba el ex de Gloria Camila.

La explicación de Kiko no acababa de convencer del todo a la novia de Diego Matamoros, y que se veía obligada a recalcar: "Tú amistad conmigo tiene que seguir como siempre, y ya está".

Además de mostrar sus sentimientos, Estela aprovechaba para comentar: "Me involucré un montón con Adara y ella no me ha correspondido. Yo aposté, y no. Me siento como una pringada". Declaraciones a las que Kiko le respondía de la manera más polémica, ya que, el ex de Gloria Camila, le desvelaba a Estela que va a cambiar su relación con Antonio David por cosas que ha visto durante estos últimos días. Una información que muchos de los colaboradores entendieron como noticias del exterior, y por la que comenzaron a pedir la expulsión inmediata del posible repescado.