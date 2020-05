Lady Gaga lanza pistas sobre su nueva canción con Ariana Grande 'Rain on Me'

La cantante nortemaericana Lady Gaga ha sorprendido a todos sus fans con publicaciones en la red social Twitter que dan 'pistas' sobre cómo será su nueva canción 'Rain On Me' junto a Ariana Grande. El sencillo estará disponible para todos este viernes

Hay más... La artista reveló la semana pasada el listado de canciones que formarán parte de su próximo disco, 'Chromatica', que incluirá colaboraciones con Ariana Grande, Elton John y Blackpink, y que iba a lanzarse este mes de abril pero tuvo que posponerse por el coronavirus. El anuncio de los temas llegó horas después de que la cadena de supermercados Target, una de las más importantes de Estados Unidos, publicara en su página web todos los títulos de las canciones sin previo aviso, lo que llamó la atención de los seguidores.

La canción de Gaga con Ariana Grande será el cuarto tema del disco, 'Rain on Me', mientras que su colaboración con Elton John se situará en la pista 14, con el nombre 'Sine From Above'. 'Sour Candy', en la pista 10, es el título de la canción grabada con la banda de K-pop Blackpink. Además, llama la atención que haya hasta tres composiciones con el nombre del disco, 'Chromatica', repartidas en el inicio, la mitad y el final del álbum como partes 'I', 'II', y 'III'.