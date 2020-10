Celia Villalobos, la más criticada por sus compañeros en 'Masterchef Celebrity'. 

Tras las expulsiones de David Fernández, Melanie Olivares y Jesús Castro, los aspirantes de la quinta edición de ‘Masterchef Celebrity’ volvían este martes a enfrentarse al veredicto de Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nájera y Jordi Cruz. La cuarta gala del programa deparaba una primera prueba en la que los aspirantes tenían que improvisar una receta con los alimentos sobrantes que se encontraban en las neveras de las cocinas. Pero el reto, además, consistía en “sacar lo máximo de cada producto”.

Los concursantes del ‘talent’ culinario de La 1 se desplazaban hasta La Alcarria, en la provincia de Guadalajara, para cocinar en el Convento del Carmen (Pastrana) dos menús campestres diseñados por Pepa Muñoz. Los aspirantes se enfrentaban al reto de cocinar para 70 invitados platos como rebozuelos con migas, manzana, sidra y trufa, o aguja de ternera con mini tubérculos. Las cocinas de ‘Masterchef’ también contaban con dos visitas muy especiales, las de Juana y Yolanda Ramos, exconcursantes del programa.

Con la cuenta atrás de la prueba en marcha, los aspirantes se ponían manos a la masa para lograr superar la prueba. “Hago más kilómetros aquí que en la San Silvestre", bromeaba La Terremoto. Las prisas del cocinado y la presión de los jueces provocaban que en las cocinas se produjeran varios enfrentamientos, especialmente con Celia Villalobos. La exdiputada del Partido Popular discutía con Lucía Dominguín y Ainhoa Arteta. Tras algunos gritos y enfados, llegaba el fin de la prueba de equipos, en la que el equipo azul, el de Villalobos, resultaba ganador.

Jordi Cruz valoraba el trabajo del equipo azul y no dudaba en meter el dedo en la llaga de Celia Villalobos, la más criticada por sus compañeros por su carácter. “Yo tengo mucho carácter y estoy siempre intentando controlar mi carácter. Hablo muy fuerte, pero sin ofender a nadie”, respondía la concursante. Sus compañeros no pensaban lo mismo. “Gritaba mucho y a mí los gritos nunca me han gustado”, comentaba Lucía Dominguín. La expolítica se mostraba en desacuerdo con Lucía y negaba ser de las personas que tiran la piedra y esconden la mano. “Se creen que los políticos somos de plástico, sin sentimientos. Y esas cosas me duelen”, aseguraba Villalobos.

La tensión en el ambiente era palpable. También Ainhoa Arteta recriminaba la actitud de su compañera. En ese momento explotaba Celia: “Empieza el machaque de la Villalobos. Yo he intentado coordinar un equipo de divos. Y eso es muy difícil”. Entre lágrimas, la aspirante aseguraba no haberse sentido respaldada por sus compañeros de equipo: “No me he sentido respaldada, he sentido que no era mi equipo y yo tengo un concepto de equipo muy fuerte”. Tras la tormenta, llegaba la calma. O eso intentaba La Terremoto: “No hay rencores. Esto consiste en ser felices”. Sin embargo, Celia Villalobos lanzaba una indirecta muy directa a Lucía Dominguín: “No prometo entrar en los trapos de Lucia porque sé que lo hace para que entre”.