Pepe Rodríguez y el efecto 'Masterchef': el beneficio de El Bohío crece un 30%

Las cocinas de 'Masterchef Celebrity 5' están cerca de regresar a las pantallas de televisión. La cadena TVE ha emitido las primeras imágenes del 'reality' de cocina que contará con rostros famosos como el humorista Florentino Fernández, la exministra Celia Villalobos o la presentadora de televisión Raquel Sánchez Silva, entre otros. Su emisión, al igual que la de 'Masterchef 8', no peligra pero se ha visto afectada por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, sobre todo en los rodajes que realiza el 'talent' culinario en exteriores, fuera de las cocinas habituales del programa.

El programa contará, otro año más, con el mismo jurado: Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez. Este 'reality' ha catapultado aún más su fama pero también la de sus lugares de cocina. Sin ir más lejos, esta semana el tercero ha presentado en el Registro Mercantil los resultados de su restaurante El Bohío y el balance ha sido muy positivo y al calor del efecto 'Masterchef'. Su beneficio neto se ha disparado cerca de un 30% ya que ha ganado 315.381,35 euros en 2019, casi 70.000 más que el ejercicio anterior.

El restaurante 'El Bohío', ubicado en Illescas (Toledo), fue el único bar de carretera que había entre Madrid y Toledo antes de la Guerra Civil. Pepe Rodríguez está al frente de la cocina junto a su hermano Diego y son la tercera generación de este emblemático establecimiento fundado en 1934 y que ostenta una estrella Michelin desde hace más de 20 años. Su marcha es muy positiva y la sociedad Restaurante El Bohio SL ha logrado incrementar su patrimonio neto durante 2019 hasta los 864.480,45 euros, casi 300.000 más que hace un año, contando con unas reservas de más de 530.000 euros.

El sueldo del 'chef' al frente del Restaurante El Bohio SL será de 109.439,16 euros durante 2020 únicamente por su labor en los fogones ya que por las tareas específicas y propias del cargo de administrador solo percibirá 1.000 euros anuales. Este salario es bastante superior al que percibió durante 2019, según consta en los resultados de 2018, puesto que la cifra era de 78.668,60 euros. Por tanto, Pepe Rodríguez ha decidido subirse el sueldo y ganar 30.000 euros más o, el equivalente, a casi un 40% más.

Pepe Rodríguez también tiene otros proyectos empresariales. Figura como administrador único en la compañía Asesoramiento Integral de Cocina SL, que se dedica al asesoramiento en temas culinarios y de hostería en general y que ganó 19.195,31 euros en 2019, cifra muy por debajo de los 98.431,33 euros de 2018. También figura como administrador solidario en 'Estoy de Rodríguez SL' junto a Pedro Armando Fernández Macia y la sociedad, con sede en Alicante, está dedicada al comercio al por mayor de productos alimenticios, a asesoramientos gastronómicos y a la cesión de derechos de imagen y marca.

El 'talent show' culinario de Televisión Española acudió al restaurante El Bohío, recientemente reformado, para la final de la octava edición de Masterchef. La emisión, realizada el pasado 6 de julio, supuso la reapertura de sus puertas esa misma semana tras estar cerrado como consecuencia del estado de alarma provocado por el impacto de la Covid-19 en nuestro país. De hecho, y al tratarse de la final, contaron con un miembro más en el jurado como era el chef Joan Roca.

Pepe Rodríguez, en los prolegómenos de la final, destacó el buen momento que atraviesa su famoso restaurante gracias a la emisión de Masterchef. "Cuando me llamaron para ser chef estaba en una situación muy complicada, porque los negocios son así y por mucho empeño que le pongas nunca cuadran las cuentas. Pero ocho años después y tras 18 ediciones puedo decir con orgullo que he tenido la gran suerte de poder transformarlo en el restaurante que siempre he soñado".