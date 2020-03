Meghan regresa a UK tras el 'Megxit' arropada por el cariño de Harry

Meghan Markle ha vuelto a Reino Unido dos meses después de marcharse a Canadá con su pequeño Archie. La Duquesa de Sussex ha retomado su agenda oficial de actos junto al Príncipe Harry antes de abandonar, oficialmente, la Corona Británica.

Fue a comienzos del mes de enero cuando los Duques anunciaban su deseo de dejar a un lado todas sus obligaciones con la Familia Real Británica para comenzar una nueva vida independiente económica y profesionalmente. Así, será el próximo 31 de marzo cuando Meghan y Harry abandonen oficialmente sus funciones reales. Hasta entonces, la pareja ha continuado cumpliendo con sus obligaciones, como en este caso hicieron en la entrega de los premios Endeavour.

Un acto de lo más especial para el Príncipe Harry -son galardones que se entrega a veteranos heridos en actos de servicio- que nos dejó imágenes irrepetibles. Meghan aterrizó en la Mansion House de Londres con un impresionante vestido azul de Victoria Beckham. De lo más sonriente, la actriz y el hijo de Carlos de Inglaterra derrocharon amor y complicidad ante las cámaras. Y es que la lluvia se convirtió en el mejor escenario para dejarnos unas imágenes de auténtica película.

El Príncipe Harry aseguró a finales de enero que ha tomado la decisión de apartarse de su cargo noble porque quiere proteger a su familia: "El alejar a mi familia de todo lo que he conocido es un paso a una vida más tranquila. Nací en esta vida y ha sido un gran honor servir a mi país y a la Reina". Por eso, también ha querido recordar a su madre y lo que supone estar en el ojo del huracán: "Cuando perdí a mi madre hace 23 años ustedes me tomaron bajo sus alas, cuidaron de mí siempre pero los medios son una gran fuerza y espero que un día podamos superarlas".

El padre de Meghan no se mostró de acuerdo con la decisión porque "ella hizo realidad el sueño de todas las chicas. Todas las chicas se quieren convertir en princesas y ahora que lo tiene, se va a desprender de eso", aseguró un Thomas Markle en una entrevista. Su padre llegó incluso a decir que existe una posibilidad de que la pareja "lo va a hacer por dinero. Parece que 3 millones de dólares y un hogar con 26 dormitorios no es suficiente para ellos. Se trata de una de las instituciones más grandiosas y antiguas que existen y la están destruyendo. La están devaluando, la están desvencijando. A mí me resulta embarazoso".

La pareja deberá reunirse con la Reina y comenzar a encausar su futuro. No será nada fácil porque Canadá, su nuevo país de residencia, ya sentenció que no va a pagar sus gastos de seguridad, pero ambos ya han dado pasos para conseguir trabajo.