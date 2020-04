Motos confiesa su mayor borrachera: "Dormí con la cabeza en el minibar"

Pablo Motos comenzaba este miércoles ‘El Hormiguero’ con una reflexión sobre “el futuro y la capacidad de adaptación”. Según el presentador, “la capacidad de adaptarse es una forma de inteligencia”. Por ello, animaba a la audiencia a tomar conciencia de este problema en los tiempos actuales. “Todo lo que tienes seguro que cambia”, explicaba Motos, que afirmaba que “aunque las cosas puedan parecer seguras, siempre cambian. Hay que estar preparados para los cambios”. El presentador aseguraba que “la capacidad de adaptación se puede ejercitar” y, si surgen problemas, hay que “escuchar, adaptarse y superarlo”.

“Las quejas y la rabia no sirven para nada”, comentaba en su discurso. La forma de resolver este problema, según Motos, “lo más importante es soltar el pasado y mirar hacia adelante”. Tras esta reflexión, el valenciano pasaba a comentar la actualidad en la mesa del programa junto a El Monaguillo, Luis Piedrahita y Marron. “La noticia del día es que el alcalde de Badalona ha sido arrestado por conducir borrado y morder a un mozo de escuadra”, explicaba el presentador, que también comunicaba la dimisión del político “debido a su estado emocional”. Además, ironizaba con la crispación política entre los dos partidos con mayor representación: “Es del PSOE, ha faltado tiempo para que el PP salga a decir que siempre estaba así”.

A continuación, Trancas y Barrancas hacían su aparición en el programa. A propósito de la noticia de la detención del acalde de Badalona, Pablo Motos confesaba una anécdota relacionada con el alcohol. El presentador confesaba que en una ocasión superó los límites de la embriaguez. “Fui tan incapaz de controlar, que mi nivel de pedo era un cien por cien. Estaba de aquella manera y me llevaron al hotel. Iba pedísimo y, según entro en la habitación, digo ‘estos muebles hay que cambiarlos de sitio’. Moví todo y lo dejé a mi gusto. Me meto en la cama y digo ‘qué calor’. Con el pedo, lo que se me ocurrió fue meter la cabeza en la nevera del minibar. Y ahí dormí. Con la cabeza en el minibar”, comentaba entre risas.

Pablo Motos reconocía que recordaba “con horror el despertar”. “Vi una luz blanca, una reja, no entendía nada… Con un dolor de cabeza horroroso. Vi que había cogido todas las botellitas y las había puesto en fila antes de acostarme”, confesaba el presentador a los colaboradores. Marron bromeaba con Pablo asegurando que la prensa se haría eco de esta confesión. “El secreto de belleza”, comentaba entre risas el humorista. También el resto de colaboradores confesaba sus anécdotas relacionadas con este tema, pero ninguna superaba la de Motos.

Tras este distendido momento, el programa conectaba en directo con Miguel Ángel Silvestre, que comentaba cómo está viviendo el confinamiento. “Hacía tiempo que no pasaba tanto tiempo en casa. Corroboro que me cae muy bien mi madre”, comentaba el actor. Destacaba que pasar tiempo en casa con su madre es algo nuevo para él ya que no vive con ella desde hace mucho tiempo. “A los trece años me fui de casa para jugar al tenis, luego a Valencia para estudiar fisioterapia”, explicaba Miguel Ángel. El actor aprovechaba el espacio para dar las gracias al programa porque “saca risas” en tiempos complicados.