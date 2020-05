Pablo Motos: "¿Casado está pensando en la gente o en las elecciones?". 

"Tengo que empezar el programa de una forma diferente". Con estas palabras de Pablo Motos arrancaba este martes 'El Hormiguero'. "Tengo que hablar un momento con los mayores", afirmaba el presentador. Animaba a los niños a marcharse un momento para hacer una reflexión: "El otro día estábamos compartiendo nuestro dolor colectivo y surgió la pregunta: ¿Y cómo se lo explicas a los niños?". Así, Motos se disponía a aclarar cómo explicar esta situación a los niños: "Lo voy a intentar. Lo primero es la edad, no es lo mismo un niño de cinco años que de diez" .

"Los niños toman conciencia de la muerte mucho antes de lo que creemos. Lo que no entienden es que la muerte es irreversible", aseguraba el presentador. Según Pablo Motos, ante la muerte "hay que decir la verdad, usar la palabra muerte, muerto, porque los niños no entienden las metáforas". En su opinión, "hay que saber que los niños también tienen su duelo. No se trata de quitarles su dolor, sino que lo compartan contigo". Motos arroja la solución a esta situación: "Jugar es muy importante, los niños aprenden jugando y se curan jugando. Y lo segundo es la cercanía física, los besos, los abrazos, etc".

Como viene siendo costumbre los martes, Pablo Motos se sentaba junto a Cristina Pardo para comentar la actualidad del momento. El plan de desescalada del confinamiento de Pedro Sánchez era el tema protagonista. El presentador explicaba cómo está viviendo la primera fase: "Me gusta el silencio para trabajar y, de repende, escucho un jaleo importante. Gente que iba paseando, gente corriendo…Yo me acojoné". Según confesaba Motos, vive esta situación con cierta preocupación. "Lo digo como lo siento. Tengo la sensación de que hay gente que piensa que el virus se ha acabado, pero el virus sigue así. Va muy deprisa quizá la desescalada", aseguraba.

Sobre la votación de la nueva prórroga del estado de alarma, Pablo Motos afirmaba que "nos han echado una maldición", en referencia a las declaraciones de Pablo Casado en las que aseguraba que el Partido Popular iba a votar en contra. "¿Casado está pensando en proteger a la gente o en las elecciones?", preguntaba el presentador. Cristina Pardo respondía que “esto es un drama” y se preguntaba "¿Por qué no se llaman?". "Poneos de acuerdo en algo o dejad paso a otras personas", comentaba la colaboradora. Un comentario que Pablo Motos subrayaba como propio: "Eso sería lo ideal".

El valenciano también lanzaba al aire otra pregunta: "¿Cuál es la alternativa que propone Pablo Casado?". A esta cuestión Pardo respondía que el líder popular apuesta por el uso de otras leyes para contener a la gente en sus casas. Según explicaba la colaboradora, Casado está en contra de prorrogar el estado de alarma para continuar con el confinamiento. "Una cosa es discutir y otra cosa es hablar", aseguraba Pablo Motos sobre este enfrentamiento entre Casado y Sánchez. Finalmente, valoraba la postura de Pablo Casado: "Yo creo que es una puesta en escena".