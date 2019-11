Pablo Motos confiesa cómo son sus fiestas nocturnas: "Me pillo cada pedo…"

"He dormido muy poquitas horas", comenzaba confesando Mónica Naranjo. "Bueno, como todo el mundo", le contestaba Pablo Motos restando importancia. "No. Pero es que yo no puedo dormir porque sé que cuando tengo algo muy grande, como entrevistas y todo eso, no soy capaz dormir esa noche", confesaba Mónica. Pablo le preguntaba si ella suele salir de fiesta y, a pesar de que Mónica confesaba que no sin más detalle, el presentador se abría en canal.

"No te imaginas cómo soy. Yo me pillo cada pedo…", aseguraba el presentador. "¿Quieres que te cuente lo que pasó en el 86?", preguntaban las hormigas continuando con confesión de Motos. "Él era capaz de tirar un contenedor contra un semáforo", contaban Trancas y Barrancas. "Puede ser", respondía Pablo. "O sea, que ibas pedo...", continuaba Mónica. "Yo iba fino filipino, pedo un ratito. Vocalizar vocalizo muy bien, pero…", le respondía.

Por si todas estas confesiones fueran pocas, Pablo continuaba: "Es verdad que cuando digo para ya que eres peligroso, estoy montado en una tarima". A lo que las hormigas contestaban que eso que contaba era verdad, ya que es un tipo muy bailongo. "Y tus amigos que siguen el ritmo, ¿no?", preguntaba Mónica cambiando el rol con Pablo y convirtiéndose en entrevistadora.

"Normalmente, es Trancas el que me frena un poco". Pero Mónica no paraba ahí y continuaba: "¿Le dices frena frena porque quieres ir para casa de verdad?". "No, para acostarlo a él y para irnos a otro bar", remataban.

Mónica continuaba contando que ella bebé poco alcohol y, solo a veces, se toma una copita de vino porque el alcohol deshidrata. "Yo estoy de maravilla con una baguette y un buen vino tinto. Yo soy una controladora. Lo que hago es que las amigas se me desmadran y luego me las llevo a casa". Una explicación a la que Motos respondía con un sincero: "Yo creo que viene bien desmadrarte porque hay un momento en el que el cuerpo no se soporta a sí mismo".