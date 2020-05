Pablo Motos en 'El Hormiguero': "El pasado era más bonito"

Pablo Motos comenzaba este lunes una nueva entrega de ‘El Hormiguero’ con una reflexión personal sobre la situación actual que vive el país. “Tengo la sensación de que España está dividida por dos cosas: la política, la política es como lavarle la cabeza a un burro, pierdes el tiempo y el champú; y el enfado de la gente que cumple las normas con quien no las cumple”, comentaba el presentador. Motos intentaba encontrar el “sesgo optimista” a la crisis del coronavirus: “Nuestra mente nos engaña y pensamos que a nosotros no nos va a pasar nada”. Y se hacía una pregunta: “¿Por qué no dejamos de luchar en contra de nuestro cerebro y nos aprovechamos de lo que ya se sabe de él?”.

Según afirmaba Motos, “el cerebro es vago. Para que todo el mundo cumpla, tendría que ser fácil, debería haber mascarillas para todos”. Tras estos comentarios, el presentador daba la bienvenida a Marron, Luis Piedrahíta y El Monaguillo acompañaban a Motos en la mesa del programa para comentar la actualidad del momento. “Vuelven ‘Los hombres de Paco’. Ahora la nostalgia va a puntuar mucho. El pasado era seguridad, era más bonito. Encima te daban vino, tabaco…”, aseguraba Motos sobre “la nueva realidad”.

A continuación, ‘El Hormiguero’ conectaba en directo con Ana Peleteiro. La deportista explicaba que está pasando el confinamiento sola. “Me ha tocado pasarlo solita, pero a la vez me ha servido muchísimo”, aseguraba Peleteiro. La campeona de Europa de triple salto se mostraba “muy orgullosa” de haber adelgazado durante el confinamiento: “Siempre he sido la que cocina en casa. He perdido cuatro kilos en confinamiento. Creo que he sido la única persona que ha adelgazado”. Ana Peleteiro bromeaba con este hecho ya que le ha venido “genial” para saltar. “Mi entrenador está súper contento”, aseguraba.

Sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la invitada confesaba que interrumpir el concurso era lo mas coherente ya que la situación en la que estábamos. “Yo decía que lo cancelen o lo aplacen. Estaba esperando eso como agua de mayo. Para mí era inviable poder centrarme en eso”, aseguraba la campeona europea de triple salto. Peleteiro aseguraba que le viene “genial” el confinamiento: “Lo enfoqué como una oportunidad, no como una pérdida.