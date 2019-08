La ópera europea respalda a Domingo, pero las víctimas podrían ser más de 40

Pasan las horas y la situación del tenor Plácido Domingo se va complicando. Después de que este martes la agencia de noticias 'Associated Press' publicara las acusaciones de nueve mujeres, ocho cantantes y una bailarina, de acoso sexual contra el artista, su imagen pública y su reputación se han visto afectadas. Pero lo peor de todo es que el escándalo podría ser de mayores dimensiones, porque podría haber más víctimas de los supuestos malos comportamientos de Domingo.

Porque 'Associated Press' reveló a última hora del miércoles que tiene en su poder más testimonios en contra del tenor, hasta alcanzar los 44. Por lo que en los próximos días podrían ver la luz este material, que comprometería aún más la situación del Plácido. Porque, de momento, las acusaciones vertidas ya le han pasado factura profesional.

Las óperas de Philadelphia y San Francisco ya han cancelado las actuaciones del tenor que tenían programadas para el próximo septiembre, mientras que la de Los Ángeles, va a iniciar una investigación interna dirigida por un abogado que han contratado expresamente para ello con el objetivo de esclarecer estos hechos. Es decir, que su principal puesto de trabajo también se ha visto amenazado.

Por su parte, la Ópera Metropolitana de Nueva York ha decidido, por el momento, mantener a Domingo en su programación para septiembre, octubre y noviembre, aunque podría cancelarlas en función del resultado de la investigación que se llevará a cabo en Los Ángeles.

Y no solo esto está en juego, porque los diversos patrocinios y distinciones que ostenta el artista también quedan en el aire. Hablamos, por ejemplo, del patrocinio de la marca Rolex a su campeonato anual de ópera llamado Operalia, que tiene por objetivo descubrir nuevas promesas de la lírica y darles una oportunidad. El concurso puesto en marcha en 1993 lleva ligado a la firma relojera desde entonces.

Además, Domingo preside la federación paneuropea para la conservación del patrimonio cultural europeo llamada Europa Nostra, la cual está reconocida como una ONG vinculada a la UNESCO. Y no hay que olvidar que es doctor honoris causa por diversas universidades españolas y socio de honor del Real Madrid, entre otros reconocimientos, los cuales le podrían retirar.

Si bien la ópera europea mantiene al tenor en sus diferentes carteles. La de Salzburgo, la primera que recibirá a Plácido tras el escándalo, confirmó el martes que mantiene sus actuaciones para los próximos 25 y 31 de agosto y, además, ha salido en su defensa, porque la directora, Helga Rabl-Stadler, ha asegurado que conoce al tenor español desde hace 25 años y que lo que más le ha impresionado de él es su forma tan cariñosa de tratar a todos los que trabajan con él. Por su parte, La Scala de Milán también mantendrá en cartel su actuación para el 15 de diciembre que conmemorará el 50º aniversario de su debut en este escenario.

Así, ninguna de la veintena de actuaciones que tiene programadas en el Viejo Continente de aquí a noviembre de 2020 ha sido cancelada o puesta en 'stand by'. Igual sucede con la que dará en España en el Palau de las Arts en diciembre, que sigue en pie de momento.

Las ópera española saca la cara por él

Además, en España Plácido también cuenta con el respaldo de su sector. El entorno de Montserrat Caballé, con la que ha cantado infinidad de veces y de la que era íntimo, ya dijo el martes que no se creía esas acusaciones y que nunca había detectado esos comportamientos en Domingo, con el que han compartido muchos momentos.

Este miércoles ha sido el turno de Ainhoa Arteta, que ha sacado la cara por su mentor, asegurando que lo que le han hecho "es una canallada". "No tengo ni idea de si habrá flirteado y ligado. Esas cosas se hacían también antes y se siguen haciendo ahora, pero sé que no es un acosador, pondría la mano en el fuego", ha destacado en diferentes medios

Igual es la opinión de la soprano Pilar Jurado, presidenta de la SGAE. Ella dice no haberse visto nunca en una situación de acoso con Plácido, al contrario, pues lo ha calificado como un "perfecto caballero", aunque sí ha reconocido que no sabe qué ha podido suceder con otras mujeres. También lo ha defendido la cantante Paloma San Basilio, quien también ha utilizado el nombre de caballero para referirse a él, además de ser "un gran compañero y un generoso artista, de los que no abundan".

De este modo, la ópera europea y española se pone de lado del tenor ante las acusaciones de estas nueve mujeres, dando la cara por él en este complicado momento. Así, si no cambia radicalmente la situación, Plácido se subirá al escenario en Salzburgo por primera vez desde que estallara la polémica el próximo 25 de agosto, una cita que a buen seguro será muy observada en todo el mundo.