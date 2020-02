Casas y gym: todos los bienes en España de Plácido Domingo son de su mujer

José Plácido Domingo Embil (Madrid, 1941), más conocido como Plácido Domingo, volvió a estas Navidades a Madrid, una ciudad en la que encontró el apoyo que buscaba tras estallar el escándalo por los supuestos abusos sexuales cometidos contra compañeras de profesión -ayer aceptó "toda la responsabilidad" por las acusaciones tras negar la mayor públicamente en el pasado-. En la joya de la corona de sus propiedades, ubicada en el madrileño barrio de Salamanca que le vio nacer (lo hizo en el antiguo número 34, hoy 30, de la calle Ibiza), reunió a toda su familia para capear un temporal que provocó su dimisión como director de la ópera de Los Ángeles (EEUU).

Domingo convocó en Madrid a su mujer Marta Ornelas, sus dos hijos, Plácido Domingo Jr. y Alvaro Maurizio Domingo, y sus ocho nietos. Lo hizo en la suntuosa propiedad emplazada a un paso de Serrano -la calle más cara de España- y en unas fechas en las que la familia solía reunirse en otros puntos del planeta con un clima más caribeño. Madrid era el lugar perfecto para escapar de la persecución mediática a la que estaba siendo sometido en Estados Unidos y que se extendía rápidamente por América Latina. Desde la capital aprovechó para conceder entrevistas en diarios de tirada nacional.

Bienes privativos de su esposa

La magnífica casa del barrio de Salamanca -un piso de 250 metros cuadrados en una finca señorial- no está a su nombre, como tampoco el resto de sus propiedades en España (Domingo cerró hace años la mercantil Nueva Apolo S.L., con la que gestionó uno de sus muchos proyectos teatrales en los años noventa). En realidad son bienes privativos de su esposa, ya el matrimonio acordó la separación de bienes. Marta Ornelas es la dueña de un local en la calle Zurbano empleado como gimnasio con piscina y un piso de 130 metros en el mismo inmueble. Ninguno de los bienes tiene carga alguna, todos están adquiridos en los años 90 sin hipoteca bancaria por medio.

Del barrio Salamanca a Delaware

La mexicana (84) contrajo matrimonio en 1962 con Domingo, cuando él tenía tan solo 21 años. Venía de una matrimonio anterior y tenía un hijo, José Plácido Domingo Guerra, padre de la única nieta del tenor: la actriz Ivonne Armant. Ornelas, también cantante de ópera que renunció a su carrera lírica por su marido, ha invertido -como otras fortunas mexicanas- en el barrio de Salamanca.

El tenor tampoco tiene nada a nombre de Maringo Inc., la sociedad con la que Plácido Domingo facturaba sus honorarios de la ópera de los Ángeles y la que 'adueña' su mansión en dicha localidad estadounidense. La firma mercantil tiene su sede en el estado de Delaware, un minúsculo estado de EEUU, que destaca por su laxa fiscalidad y la opacidad sobre las entidades que allí se domicilian. Así, un territorio tan pequeño -tiene menos de un millón de habitantes- se ha convertido en un gigantesco enclave financiero en el que se encuentran registradas más de 1,3 millones de entidades. Con la sociedad Maringo Inc., Plácido Domingo y Marta Ornelas han realizado numerosas operaciones inmobiliarias en Nueva York y California.

Mantiene su calendario en Europa

Plácido Domingo pidió perdón este martes a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por "el dolor" que les causó y aseguró que acepta "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los últimos meses. Todo ello tras difundirse una investigación, realizada por abogados contratados por la American Guild of Musical Artists, que concluyó que el tenor acosó sexualmente o abusó de su poder con 27 compañeras durante al menos dos décadas, según los testigos que denunciaron los hechos de forma anónima a la agencia The Associated Press (AP).

De momento, el artista mantiene su calendario. El 22 y el 26 de marzo y el 2 de abril participará en 'Simon Boccanegra', de la Ópera Estatal de Hamburgo. Entre medias, el 30 de marzo, el KKL de Lucerna (Suiza) acogerá un concierto del tenor español. Su siguiente parada ya será en el Teatro Real de Madrid para formar parte del reparto de 'La Traviata', los días 9, 12, 17, 20 y 23 de mayo. Con la Ópera Estatal de Viena repetirá durante el mes de junio, los días 14 y 17, para la obra verdiana 'Nabucco'.

En el mes de julio estará en la Royal Opera House de Londres, los días 13, 16 y 19, para participar en la puesta en escena de 'Don Carlo'. A finales de mes, el 27 y el 30 de julio, estará en Múnich para formar parte del reparto de 'Nabucco' en la Ópera Estatal y los días 16 y 19 de agosto será el turno para su regreso a Salzburgo (Austria), con 'I Vespri Siciliani'. El Lanxess Arena de Colonia albergará el 26 de septiembre un concierto de Domingo, mientras que el Teatro de la Scala cerrará el calendario del tenor los días 12 y 14 de noviembre, con 'La Traviata'.