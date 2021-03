Rozalén le quita el Goya al principiante Alejandro Sanz: "Gracias por el regalo"

Muy nerviosa, Rozalén ha tenido las primeras palabras después de ganar el Goya a la mejor canción original para Alejandro Sanz, que también competía en la categoría, por primera vez, de la 35 edición de unos premios muy diferentes. "Gracias por este regalo y dejarme contar esta historia", aseguraba la cantante muy emocionada, que ha querido decir que "las casas están llenas de rosas, de mujeres cuidadoras y ahora viene una fecha importante pero todos los días son una fecha importante".

Rozalén ganó el Premio Goya 2021 a la Mejor Canción Original por la canción 'Que no, que no', para la película 'La boda de Rosa', de Iciar Bollain. En esta categoría también competían las composiciones 'Sababoo', de Cherif Badua y Roque Baños, por 'Adú'; 'El verano que vivimos', de Alejandro Sanz y Alfonso Pérez Arias, por 'El verano que vivimos'; y 'Lunas de papel', de Carlos Naya, por 'Las niñas'.

Alejandro Sanz, nominado por primera vez a un Goya a Mejor Canción por 'El verano que vivimos', ha reconocido nervios en una noche que vive desde Miami en su casa con su pareja, en el estudio de grabación que tiene habilitado. "Hemos comentado lo raro que es todo esto, lo de hacerlo desde casa. Me hubiera encantado que fuese presencial, pero las circunstancias son las que son. Vamos a intentar disfrutarlo y me he vestido para la ocasión", ha bromeado.