Rocío Flores explota contra Elena en 'Supervivientes': "Se hace la víctima".

El hambre y el mal tiempo ha hecho mella en los concursantes de 'Supervivientes' durante los últimos días. Jorge Javier mostraba este jueves cómo la convivencia estallaba por los aires debido a la tensión entre Rocío con Jorge y Elena. Y no son los únicos, Hugo también ha mantenido varios enfrentamientos con su exsuegra. Pero no todo eran malos rollos. Los supervivientes comenzaban la gala superando una prueba de recompensa, lo que les ha dado la oportunidad de disfrutar de una barbacoa.

La tensión estallaba en la palapa, el escenario que sirve de plató a los concursantes. Rocío saltaba para acusar a Elena de tener “doble cara”. “Delante de la cámara te hace unos comentarios y detrás otros”, aseguraba la hija de Antonio David Flores. Visiblemente exaltada, como ejemplo, comentaba había querido aprovecharse de la polémica que mantiene con su madre, Rocío Carrasco, frente a las cámaras. Elena se defendía como podía: “Todo lo que digo se lo toman a mal”.

Rocío también afirmaba que Elena “se hace la víctima”. “Entre que Hugo es solitario, pero tiene su parte divertida, con Jorge y con Elena… Apaga y vámonos”, comentaba la concursante. “El programa es ella”, respondía Elena, que recriminaba a Rocío por no hacer tantas como ella espera. "Yo paso de su padre y de su madre y de su familia. A mí ese tipo de polémicas no me interesan", añadía. Rocío no se quedaba callada: "Que a mí me da igual que me pregunten por mi padre, por mi madre y por mi abuela". Un comentario que Elena no tardaba en responder: "Pues parece que son extraterrestres, normalízalos un poquito".

Este duro enfrentamiento se unía al mal rollo entre Ana María Aldón y Hugo, que discutían por los turnos de pesca y el abastecimiento de carnada. "¡Anda ya, vete a la mierda, me vas a decir a mí que no cojo caracolas!", contestaba Ana María a su compañero, que la acusaba de ser egoísta con la pesca y de querer “vender un cuento”. Durante la emisión en directo, los dos se enfrentaban de nuevo. Hugo aseguraba que Ana María “es una teatrera”: “Arma una novela con una facilidad...". Visiblemente afectada, la esposa de José Ortega respondía con ironía: "Él es Don perfecto, todos debemos aprender mucho de él".

El mal rollo iba en aumento. A este enfrentamiento se sumaba Ivana, que cargaba contra Elena: “Si no fuera porque eres la madre de quien eres, no estarías aquí, estarías volando por allá”. La argentina contaba a Jorge Javier que, aunque en un principió pensaba que Elena “era una tía increíble”, ahora piensa está “cansada” de ella. Y apoyaba a Rocío con el tema de la “doble cara” de su compañera: “Fuera de cámaras estamos tan bien y después, de nuevo, viene con algo nuevo”. Elena explotaba y a gritos aseguraba estar “cansada” de las “amistades tóxicas” de Rocío e Ivana. Con la final del concurso a la vuelta de la esquina, la isla vive uno de sus momentos más tensos.