Avilés, "muy sensible" en Supervivientes por la polémica que le rodea en España

Los concursantes de ‘Supervivientes’ empezaban la gala de este domingo enfrentándose en una prueba de recompensa. Como resultado, todos, salvo Ivana y Ana María, han podido comer algunos alimentos como torreznos, un bocadillo de salchichón o una ración de aceitunas. La comida, precisamente, ha sido el desencadenante de una gran discusión en la isla durante el pasado fin de semana. Barranco se enfadaba como nunca con sus compañeros. El superviviente protestaba porque creía que alguien le había robado su parte de yuca: “Lo que más rabia me da es que quien haya sido me va a estar poniendo buena cara y riéndose y no voy a saber nunca quién me ha robado la comida”.

Tras recordar este momento, Carlos Sobera daba paso a la ceremonia de salvación. Jorge Ivana y Hugo se sometían al voto del público para intentar salvarse de la expulsión del próximo jueves. Tras el recuento del televoto, Lara Álvarez desvelaba que Jorge e Ivana continuaban nominados. El guardia civil se lamentaba por no haberse librado de la posible eliminación. Esta mala noticia se sumaba al momento de bajón que tuvo tan solo unas horas antes, tras el robo de la comida de Barranco. Jorge rompía en llanto frente a su compañero. “Pensé que dudabas de mí. Solo la duda ya me dolía”, comentaba su amigo, que le aseguraba que no dudaba de él.

Con la isla afectada por las tormentas, los supervivientes han vivido momentos difíciles en los que han tenido que dormir empapados, refugiado bajo una lona. Las inclemencias del tiempo afectaban especialmente a Barranco, que experimentaba un momento de bajón. "En días así es cuando más cuenta me doy de lo que echo de menos a mi novia y a mi familia", afirmaba el catalán. La emoción no abandonaba la isla ya que la visita fugaz de José Antonio Avilés como “fantasma del pasado” dejaba tocados a los concursantes.

La polémica de Avilés y sus presuntas estafas en España acaparan la atención de la mayoría de los programas de Mediaset. El concursante, a solo unos días de volver, visitaba a sus excompañeros para dar paso a una prueba en la que la recompensa era una tarta. A pesar de haber mantenido numerosos enfrentamientos con el resto de supervivientes, Avilés se marchaba de la isla dejando a sus excompañeros muy emocionados. "¿Cómo se le quiere, eh? "Es tan tierno que te hace olvidarte de todo, tiene bueno. Nos ha regalado un día muy bueno", comentaba Ana María Aldón sobre el periodista.

También Jorge se unía a estas palabras: "Me da la sensación de que ha evolucionado". Elena era la que más curiosidad expresaba por la actitud de Avilés, que lejos de su incontinencia verbal y su personalidad arrolladora, se mostraba con un perfil más bajo de lo normal. “Estaba especialmente sensible”, comentaba Elena. Una afirmación que los colaboradores destacaban en plató de cara a lo que le espera a Avilés a su vuelta a España. Así, la vuelta del periodista a España y la expulsión de Jorge o Ivana quedaban pendientes para la gala del próximo jueves.