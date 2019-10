Pablo Iglesias: corbatas flojas, sexo en el Congreso y 'su voto' a IU (no a Errejón)

Pablo Iglesias acudía a divertirse a El Hormiguero, dejando a un lado la tradicional pegada de carteles que los partidos políticos comienzan en campaña electoral, y siendo el último de los candidatos a presidente entrevistado en esta ronda electoral.

Tras una entrevista de 49 minutos, el mismo número que el resto de sus contrincantes, y en la que respondía a preguntas que iban desde las revueltas de Cataluña hasta a la empatía del resto de líderes políticos, llegaban los siete minutos más amenos del programa: el test tan comprometido de Trancas y Barrancas.

“¿Si no existiera Podemos, votaría a Errejón?”, le preguntaban en referencia al excandidato de su lista. “Si no existiera Podemos, votaría a Izquierda Unida”, contestaba Iglesias tras una repregunta de Barrancas haciendo de Ana Pastor. “¿Cuántos largos haces sin respirar?”, preguntaban las hormigas en una clara indirecta a la polémica piscina del nuevo chalet del líder de Podemos. “Uno, nada más. Tengo muy poca capacidad pulmonar”, una respuesta a la que las hormigas le respondían instándole a practicar y practicar.

Llegaba una de las preguntas más comprometidas de la noche: “¿En el Congreso existen los Romeo y Julieta?”. “Mogollón. Mogollón de tensión sexual”. Y la cosa no terminaba aquí, y las hormigas también recogían las palabras de Albert Rivera en la misma sección del programa, en las que decía que el líder de Podemos se colocaba mal la corbata a propósito y que llevaba tallas más grandes para que no se notara que tiene dinero. “Yo no voy a entrar en eso. Es verdad que llevo la corbata con el último botón desabrochado, pero es porque no me gusta de otra manera.”, respondía Pablo.

Para terminar, una pregunta exotérica: “¿Alguna vez ha hecho usted la güija?”. “Sí, sí. Yo creo que el vaso lo mueve el dedo, por la sugestión”, remataba Iglesias.