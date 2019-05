'Señoras del Hampa': así nació el as que tiene en la manga Telecinco para arrasar

Dice un fado portugués que todo lo excesivo es poco y es muy aplicable al as que se guarda Telecinco en la manga. 'Señoras del Hampa' todavía no tiene fecha de estreno pero tiene todos los ingredientes para convertirse en uno de los mejores estrenos en años. Que a nadie engañen las apariencias porque estamos ante una comedia negra de humor corrosivo acción e intriga en la que las principales protagonistas son unas verdaderas asesinas.

Nació con espíritu de cortometraje y juegan con la ventaja de que Telecinco apostó por la idea incluso antes que la productora, algo que todavía no se creen. La idea surgió como casi siempre surgen las mejores ideas... de casualidad. Un guión de Carlos del Hoyo acabó en manos de Santi Botello, productor ejecutivo de la productora Mandarina hace ahora dos años y media. Pidió que le dieran una vuelta porque en ese momento no se atrevía con algo así. Y le volvió a llegar de tal forma que se plantó en el despacho de la productora de Mediaset España, Arantxa Écija, y le aseguró que grabaría un piloto.

Todos los actores no se lo pensaron ni un segundo y apostaron por trabajar por el mismo sueldo que dice el convenio. Fueron a leer el guión a casa de Carlos del Hoyo en Malasaña (Madrid) y comían el menú en el bar de abajo. "No tuvieron los medios del respaldo de otro tipo de series porque producir un piloto es una apuesta económica muy grande y lo entendieron", aclara del Botello.

La cadena que también tenía claro que había que hacer la serie fue Telecinco. Más aún que la productora. "Cuando acabé el piloto Arantxa me lo pidió y no me atrevía a enseñártelo". Lo vimos y al acabar dijo que eso tenía que ser para Telecinco". Y le dijo una frase que no olvida: "La comedia es de los valientes y esto hay que apostar en una academia fuerte".

Toni Acosta, Malena Alterio, Mamen García y Nuria Herrero dan vida a cuatro personajes principales muy alejados de convencionalismos y clichés. Acostumbradas al caos, la insatisfacción y las penurias de su día a día, verán desbordadas sus rutinas cuando accidentalmente acaben con la vida de una madre repelente experta en fastidiarles la existencia en las reuniones de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del colegio. Eso es el primer paso de este grupo de peligrosas mafiosas enfrentadas a auténticos criminales.

Bebe de 'La Comunidad' o de 'Volver' pero al final acaba siendo "única". Y ya tiene un premio en Cannes. Fue elegida por 450 profesionales para recibir el Premio MIPDrama Buyers Coup de Coeur. Es lo que hizo que Mamen García (Amparo) acabara comprándose un vestido en Tokyo porque una dependienta que había estado en el Festival la reconoció.

A Toni Acosta (Mayte) la llaman la lianta, porque es el origen de que el resto de actores fueran 'picando', o por lo menos Malena Alterio, que no solo dijo sí cuando vio el guión, sino cuando vio las ganas y el empuje que tenía Acosta. En palabras suyas "somos un casting de teatreros que nos hemos metido a hacer tele" y así "hemos aportado a los guiones y personajes una vida propia". Del piloto recuerda que "pasamos frío" y "fue improvisado porque no daba tiempo y había que solucionarlo". Así, mientras grababan y no empezó a amanecer y "Malena, en un amanecer precioso las cuatro muertas de frío dijo que no podía imaginar un lugar ni una compañía mejor para ver amanecer". Y acaba: "este es uno de esos proyectos que supera al equipo".