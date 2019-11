Esto es lo que piensa Victoria Beckham de que la Reina Letizia lleve ropa de su firma

Este martes, la Reina Letizia cerraba sus actos en Barcelona con sus hijas y el Rey Felipe en unas jornadas organizadas por la Fundación Princesa de Girona con entretenidos talleres y conferencias. Una jornada muy lúdica para la que la soberana optó por un conjunto cómodo pero igualmente estiloso de estampado 'animal print' en blanco y negro formado por una blusa y una falda. Un 'outfit' sencillo que pudo pasar desapercibido si no fuera por su origen.

Porque se trataba nada menos que de un diseño de Victoria Beckham, el primero que se pone Letizia de ella, lo que supone una muestra más de la consagración de la ex Spice Girl como una de las mejores diseñadoras del momento. Otras 'royals' han vestido de su firma homónima antes, sobre todo las británicas, Kate Middleton y Meghan Markle, pero esta es la primera vez que nuestra Reina se viste de Beckham.

Mira también El día en que Leonor y Sofía hicieron sombra a su madre, la Reina Letizia

Algo que no pasó desapercibido ni para los expertos en moda y demás prensa que sigue a la soberana y analiza su estilo ni para la propia Victoria. Como no podía ser de otra forma, la diseñadora se hizo eco de que Letizia llevó ropa suya, y dio su opinión al respecto en Instagram.

La diseñadora colgó una foto de la Familia Real en 'stories' de este martes y escribió lo siguiente: "Beautiful family and #QueenLetizia looking stylish in one of my favourite VB dresses!", que significa, "Preciosa familia y estilosa Reina Letizia con uno de mis vestidos favoritos de Victoria Beckham". El mensaje lo acompañó de un emoji de la bandera de España.

De este modo, la diseñadora se mostró muy feliz y orgullosa de que la Reina de España luzca su ropa, algo que además de darle más visibilidad a la marca certifica que sus diseños cada vez tienen más pedigrí y reputación, pues la realeza no viste de cualquier firma. Un gran paso para Victoria, cuya carrera en la moda va viento en popa y es el claro ejemplo de que nunca se equivocó cuando quiso perseguir su sueño a pesar de que nadie creía en ella.