Yiya se rebela contra 'Supervivientes': "Yo no he llamado morsa a Rocío Flores"

Los concursantes de 'Supervivientes' afrontaban este martes su octava semana de convivencia con atención al conflicto entre José Antonio Avilés y Elena. Los dos concursantes llevan un par de semanas enfrentados entre acusaciones de traición y manipulación. Su último enfrentamiento se producía tras las nominaciones del pasado jueves, en las que la madre de Elena resultaba elegida como una de los nominados de semana. "Estás jodida porque me he quedado y tú has salido nominada2, recriminaba Avilés a Elena, que respondía con un "hoy he salido nominada porque he querido. Yo me visto por los pies".

Las constantes discusiones de los supervivientes también eran objeto de análisis por parte de los colaboradores del programa en plató, con Carlos Sobera como maestro de ceremonias. La exconcursante Vicky Larraz afirmaba que "Avilés miente más que respira". La periodista Isabel Rábago no se mostraba de acuerdo con esa afirmación: "Avilés mentiroso no es, una cosa es que tergiverse porque se entretiene". José Antonio Avilés es el concursante que más comentarios ha desatado a lo largo del concurso. Otro de sus excompañeros de edición, Cristian Suescun, también cargaba contra el colaborador de 'Viva la vida': "A Avilés le gusta opinar de todo, pero no tiene idea de nada".

De vuelta a Honduras, el programa mostraba más imágenes de los dos concursantes. Elena, visiblemente enfadada con Avilés, le respondía: "No miento, no engaño, no manipulo. Y tú manipulas" El periodista le recordaba a Elena que Rocío la había nominado, algo que no sentaba muy bien a Elena. "Me queda claro que Rocío y tú sois muy amigos y que yo no tengo espacio", comentaba la participante. Sigue sorprendiendo la mala relación actual de los dos supervivientes ya que, junto con Rocío, formaban un sólido grupo de apoyo en la isla.

El otro foco de atención en el concurso se centra en otro enfrentamiento, el protagonizado por Ana María y Yiya. La esposa de José Ortega Cano recriminaba a su compañera un ataque a Rocío Flores: "No deberías decirle más esa palabra (morsa)". Yiya aseguraba no merecer la nominación ya que, según comentaba, ella no considera que se haya metido con el físico de la nieta de Rocío Jurado. "Yo no la he llamado así", expresaba. Precisamente el padre de Rocío, Antonio David Flores, desde plató, declaraba que "ella ha sido la primera que ha dicho que no necesita defensa alguna". Yiya no tardaba en responder a Ana María lo hacía con una dura afirmación: "Aguantar que te trate esa muchacha (Rocío) como te trató en Palapa es humillante".