El 15-M recuerda que "gobierne quien gobierne, las calles se defienden"

Las "voces vivas, libres e indignadas" del 15-M de la actualidad y de hace 10 años se han vuelto a reunir en la Puerta del Sol de Madrid, ese mismo espacio desde el que hoy han reivindicado que "gobierne quien gobierne las calles de defienden".

Así lo ha manifestado Sergio Sánchez, del Sindicato Libertario y encargado de hacer esta convocatoria pública realizada por "Espacio común 15-M" y autorizada por la Delegación del Gobierno de Madrid para 300 personas, aunque el número de asistentes ha sido inferior en una tarde soleada en la que la madrileña Puerta del Sol tenía un fluido ir y venir de personas.

En cuanto al futuro del 15-M, Sánchez ha explicado que este movimiento "evoluciona en función de la evolución política", por lo que no se puede saber hacia dónde irá, ya que "ni los analistas más expertos son capaces" de decirlo. "Creo que va a continuar el espíritu de lucha y la conciencia de clase, y en cualquier caso: gobierne quien gobierne las calles de defienden", ha añadido.

En cuanto a la jornada de hoy, Sánchez ha explicado que la voluntad de venir ha podido estar "retraída al miedo a la Covid", aun así ha defendido que esta tarde lo que se ha querido recordar es lo que han sido y lo que son en un ambiente "lúdico y de festejo".

"Volvemos 10 años después, aunque hemos vuelto todos los años para recordar este aniversario. El espíritu de lucha continúa, el 15-M ha tenido su evolución, pero a raíz de ese movimiento han ido surgiendo diversas plataformas y colectivos sociales. El espíritu continúa, con el nombre diversificado", ha defendido Sánchez. Asimismo, también ha matizado que hay "mucha conciencia social creada a raíz de este movimiento".

En una convocatoria de cuatro horas, y en torno a un escenario a pie de calle en el que destacaba un cartel con el lema: "las voces vivas, libres e indignadas" colocado en un lateral de la boca del metro de Sol, diferentes asociaciones y colectivos han pasado por el "micrófono abierto" preparado para la ocasión. Así lo ha hecho Angustias, "la abuela del 15-M", quien ha pedido a los presentes recordar a "las personas y luchadores que ya no están". "Ahora le pido a la juventud que haga como yo, que mientras me quede una gota de sangre, no me olvidaré del 15-M", ha expresado.

Por su parte, un miembro de los llamados "Yayoflautas" ha pedido que "nadie diga que el 15-M ha muerto" mientras haya "una familia que pase hambre o que existan pueblos como el de Palestina". Y precisamente, durante esta tarde, también se ha desarrollado una "performance" para pedir la liberación del pueblo palestino y denunciar la actual situación.