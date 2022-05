El alcalde de Orense da un empujón a una sindicalista durante una protesta 

🎥❌Así reaccionou #Jácome ante as reivindicacións dos traballadorxs do servizo de transporte urbano que hoxe iniciaron a súa folga indefinida



😡Intolerable e vergoñento, #Ourense non merece isto, unha vez máis. Que opina o #PP de @FeijooGalicia que o mantén como Alcalde? pic.twitter.com/EIoY24sstB