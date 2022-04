La estafa más cruel: alertan del SMS con una falsa oferta de empleo irresistible

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado una campaña de envío masivo de SMS a usuarios con información para optar a supuestas ofertas de trabajo en unas condiciones muy ventajosas, con la finalidad de robar los datos. El principal objetivo de esta campaña es obtener información de los usuarios con el fin de utilizarla para realizar nuevos fraudes, ha indicado este lunes el Incibe en un comunicado. El gancho, las condiciones que ofrecen: un sueldo diario alto de entre 100 y 500 euros (o dólares), la posibilidad de trabajar a tiempo completo o parcial y un trabajo fácil que se puede realizar desde cualquier lugar y en cualquier momento.

No se descarta tampoco que intenten involucrar a las víctimas en distintas actividades ilegales como muleros. En todos los casos identificados, los usuarios han sido contactados mediante el envío de un SMS en el que se les facilita información acerca de las supuestas condiciones de la oferta de trabajo, sin especificarse la empresa que está contratando gente o el remitente del mensaje. Asimismo, a los posibles interesados en participar en el proceso de selección se les solicita que contacten a través de la aplicación de mensajería WhatsApp para obtener más datos.

Si has recibido un SMS de estas características y has accedido a las peticiones ahora toca vigilar regularmente qué información tuya circula por Internet.

Desde Incibe recuerdan que si tras realizar una búsqueda en Internet de tu información personal encuentras algo que no te gusta o se está ofreciendo indebidamente información sobre ti, ejerce tus derechos ante la Agencia Española de Protección de Datos. De manera general, ¿cómo debes proceder ante este tipo de ofertas de empleo? Lo primero, no contestar en ningún caso a este SMS y no seguir enlaces que puedan aparecer.

Los expertos insisten en que bajo ningún concepto hay que facilitar los datos bancarios o realizar ingresos económicos a cuentas bancarias que puedan solicitar. Y si se duda sobre la veracidad de un SMS, hay que realizar búsquedas en Google con frases claves que contenga el mensaje porque los resultados pueden dar alguna pista. También puedes consultar directamente con la empresa o servicio implicado si se menciona en el mensaje recibido.