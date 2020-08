La hija de la anciana vejada por dos trabajadoras en un geriátrico de Terrassa (Barcelona) ha afirmado que están viviendo la situación "con mucha tristeza y mucha indignación" y ha señalado que es "muy despreciable" que este tipo de actitudes se exhiban en redes sociales.

"Los abuelos necesitan mucho respeto, humanidad y no ese trato vejatorio. Nosotros no vamos a poner ninguna medida, venimos a ver a nuestra familiar que no la vemos desde hace una semana. Hablamos con ella el viernes pasado porque las visitas han estado restringidas. Sabemos que ella está bien y tiene muchas ganas de vernos, como es natural", ha afirmado la hija, que prefiere conservar el anonimato, en declaraciones a Efe.

Ya han sido despedidas

Mientras otra de las cuidadores se ríe de la situación, con la mascarilla medio caída, la que está intentando dar de comer a la anciana se dirige a la cámara que filma y asegura: "Yo no soy así, que conste, pero me saca de quicio".

Las dos trabajadoras que aparecen en el vídeo vejando a la anciana ya han sido despedidas por el centro y los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre los hechos, mientras que la Generalitat se personará en las actuaciones judiciales que se puedan emprender al respecto

si podéis compartir este vídeo para que se haga lo necesario porque es vergonzoso el trato a esa señora, estan en practicas y es terrible 🤮 pic.twitter.com/tcr2goz1c4 — pola (@biebspola) August 24, 2020

La hija de la anciana vejada ha afirmado que, en el momento en el que vio el vídeo, deseó a ambas "la peor vejez del mundo" porque "nadie debería pasar por esta situación".

"Hemos visto también que se ha actuado rápido, que el mismo alcalde ha tomado las medidas pertinentes y estas personas están denunciadas además ante los Mossos d'Esquadra y que todo va a llevar su curso", ha añadido