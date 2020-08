Influencers maltratan a una anciana en una residencia, lo graban y lo difunden

La Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha denunciado ante los Mossos d'Esquadra el vídeo difundido por una 'influencer' que en las últimas horas ha suscitado una enorme polémica. En las imágenes se puede ver a la autora, que se encarga de grabar y subirlo a redes, junto a una compañera, ambas en prácticas, en una residencia de ancianos de Terrassa mostrando un trato vejatorio hacia una anciana tumbada en su cama.

El vídeo muestra como ambas no dejan de reírse mientras graban y una de ellas trata con nulo tacto y escaso éxito de dar de comer a la anciana. Se puede escuchar los insultos y el maltrato a través de frases como "abre la puta boca ya", "gorda"; "vieja cascarrabias". De repente, mira a la cámara y excusa su actitud: "No soy así, es que me saca de quicio", dice entre risas.

Por último, la joven no consigue darle la medicación a la anciana y desiste con un "ya verás cuando te duela". Todo esto sucede entre risas de ambas compañeras que en ningún momento dejan de grabar, para luego subirlo a las redes.

Mireu i feu-lo rular, si us plau. No cal comentaris. Només escoltar lo que li diu a la iaia que està al llit. Quin fàstic, senyor.

A un geriàtric de Terrassa. De @Bcnlegendz pic.twitter.com/w9mTmrxrIX — naxoxan (@naxoxan) August 24, 2020

Tras hacerse viral el vídeo, la joven que grababa y que tiene más de 12.000 seguidores en Instagram ha tenido que cerrar su cuenta, no sin antes realizar un vídeo donde pretendía disculparse por lo ocurrido.

Aquí las disculpas de la individua. Fue en una residencia pública de Terrassa. “Va a cerrar la cuenta”. Espero que la justicia castigue esta acción como se merece para evitar que otros/as payasos/as usen a personas vulnerables en sus redes sociales. pic.twitter.com/IiE5gxJRfX — RelatandoHistoria (@relatandohisto1) August 24, 2020

La residencia "ya ha tomado medidas"

La residencia Mossem Homs de Terrassa ha afirmado que "ya ha tomado cartas en el asunto". Ambas han sido despedidas y se les ha abierto un expediente disciplinario.

Por su parte el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha pedido que la Generalitat entre de oficio, ya que la residencia es concertada.

"A redes corre un vídeo que muestra comportamientos inaceptables y ofensivos a la residencia Mossèn Homs (gestionada x Generalitat), por parte de miembros de su equipo profesional. No toleraremos estas actitudes. He comunicado los hechos al gobierno catalán. Exigimos respuestas contundentes", ha dicho.

A xarxes corre un vídeo que mostra comportaments inacceptables i ofensius a la residència Mossèn Homs (gestionada x Generalitat), per part de membres del seu equip professional. No tolerarem aquestes actituds. He comunicat els fets al govern català. Exigim respostes contundents. — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) August 24, 2020

La Consejería de Trabajo ha anunciado que ha abierto una inspección y que se personará "en las medidas judiciales que se puedan emprender al respecto".