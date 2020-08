La justificación de la joven que maltrató y grabó a una anciana en una residencia

"Grabar este vídeo se me está haciendo súper complicado, pero creo que es necesario". Así comienza la joven que participó en el maltrato de una anciana en una residencia de Terrassa, lo grabó y lo difundió en redes, levantando una gran polémica, por la que, incluso, el alcalde de la localidad Jordi Ballart ha pedido a la Generalitat que entre de oficio.

Ante el revuelo ocasionado, una de las dos jóvenes que se encontraban de prácticas en el geriátrico ha querido salir al paso mediante un vídeo para pedir perdón. "En primer lugar, pedir disculpas a todos los familiares que se han podido ver afectados y a demás gente. No vengo a justificarme de nada, simplemente decir que quiero asumir las consecuencias, que soy consciente del acto que hemos hecho y lo reconozco", dice.

"Me cerraré la cuenta"

Además, sostiene que su próximo paso "a nivel personal" será cerrarse la cuenta hasta, dice, que se vea capaz de subir un vídeo en "mejores condiciones".

Estas han sido las disculpas de una de ellas. Flipo pic.twitter.com/2MelH8IE7A — pola (@biebspola) August 24, 2020

El polémico vídeo muestra como ambas no dejan de reírse mientras graban y una de ellas trata con nulo tacto y escaso éxito de dar de comer a la anciana. Se puede escuchar los insultos y el maltrato a través de frases como "abre la puta boca ya", "gorda"; "vieja cascarrabias". De repente, mira a la cámara y excusa su actitud: "No soy así, es que me saca de quicio", dice entre risas.

Por último, la joven no consigue darle la medicación a la anciana y desiste con un "ya verás cuando te duela". Todo esto sucede entre risas de ambas compañeras que en ningún momento dejan de grabar, para luego subirlo a las redes.

Despedidas y con expediente disciplinario

La residencia Mossem Homs de Terrassa ha afirmado que "ya ha tomado cartas en el asunto". Ambas han sido despedidas y se les ha abierto un expediente disciplinario.

Por su parte el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha pedido que la Generalitat entre de oficio, ya que la residencia es concertada.

"A redes corre un vídeo que muestra comportamientos inaceptables y ofensivos a la residencia Mossèn Homs (gestionada x Generalitat), por parte de miembros de su equipo profesional. No toleraremos estas actitudes. He comunicado los hechos al gobierno catalán. Exigimos respuestas contundentes", ha dicho. Además, La Consejería de Trabajo ha anunciado que ha abierto una inspección y que se personará "en las medidas judiciales que se puedan emprender al respecto".