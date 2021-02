Hasél no quiere compartir celda ni ayudar en la limpieza de la prisión

Alejandra Matamoros, abogada del rapero Pablo Hasél encarcelado la semana pasada y por el que cientos de manifestantes han protagonizado numerosos disturbios en varios puntos de España en protesta por su ingreso en la cárcel, ha revelado como han sido sus primeros días en la cárcel leridana de Ponent. En declaraciones al programa de TV3 FAQS ha empezado defendiendo que se trata de un "preso político", que le ha llegado a decir que se marea cuando puede salir al patio "porque es muy pequeño" y que no está dispuesto a compartir celda ni ayudar con el mantenimiento de prisión siguiendo una regla no escrita donde se recogen las "líneas rojas del colectivo de presos políticos antifascistas".

"Está fuerte y animado". Así empezaba la letrada su intervención recogida por La Vanguardia segundos antes de denunciar que por la crisis del coronavirus "las condiciones en prisión, que ya son malas, han empeorado y limitan aún más los derechos". Relata que nada más llegar se les ingresa en un módulo donde "están 23 horas al día en una celda y solo salen una hora a un patio minúsculo donde apenas pueden andar". Tras apuntar que "la comida es lamentable" asegura que "a pesar de todo esto está muy fuerte con la cabeza alta porque es un preso político orgulloso de las letras de sus canciones y de que hayan contribuido a concienciar a mucha gente".

Sobre las revueltas en la calle y los más de 100 detenidos en toda Cataluña desde que empezaron las manifestaciones "expresa que le hace fuerte ver como tanta gente ha salido a solidarizarse con él y exigir el derecho a la libertad de expresión".

En estos momentos se encuentra en ese módulo de ingreso y "a partir de que pueda ya salir una vez pasen los días necesarios dada la pandemia "estamos empezando a tener problemas porque Hasél está encerrado como un preso político antifascista y este colectivo tiene varias líneas rojas". Una de ellas es no compartir celda "porque son minúsculas y esto supone tener unas condiciones muy malas y no se sabe el tipo de preso que te van a poner". Cuenta Matamoros que "esto se comunicó nada más que entró en prisión y en un principio dijeron que no había problema".

Ahora asegura que sí y que le han comunicado que "si quiere estar en una celda solo debe colaborar con las labores de limpieza de prisión más allá de su celda. El limpia su celda y espacios comunes que usa pero todas las otras labores de mantenimiento como servir cenas o subir mantas o limpiar otros espacios como pasillo son labores que los presos hacen para acceder a beneficios penitenciario. Esta es otra de sus líneas rojas", la de no colaborar.