Búsqueda del bebé arrojado al río: en el hostal no ven sangre ni recuerdan gritos

Los agentes buscan ya en el mar al bebé que un menor, su padre, arrojó al río Besòs. El chico, de 16 años, ya está detenido en un centro de menores. Junto a su pareja habían alquilado la habitación de un hostal para dar a luz y según su gerente el pequeño estaba vivo cuando se marcharon. El lunes entraron los dos y el martes salieron los tres y se dirigieron hacia una zona donde ahora los buzos de la Guardia Civil peinan los cauces del río sin resultado por ahora.

Antes ella habría dado a luz en esa habitación en la que según explica el responsable a 'Espejo Público' no quedó ni rastro de sangre. Una vez llegan al río minutos después un vecino alerta a emergencias porque un chico había dejado un bebé en el río. El padre se refugió en una cafetería, desde donde llamó a sus padres. La Fiscalía lo acusa de asesinato y el juez ha dictado ya seis meses de internamiento.

Mira también La búsqueda de un bebé en el río Besòs sigue 24 horas tras su desaparición

El gerente relata que llamaron por teléfono el lunes pasado por la mañana para reservar una habitación y entrar a las 16:00 horas. Al pedirles el DNI comprueba que ambos son menores. Ya el martes asegura que ambos se van del hotel sobre las once de la mañana "muy tranquilos". El gerente ve al bebé por primera vez el martes en recepción envuelto en una manta e incluso ha relatado al programa de Antena 3 que se acerca a verle y pregunta por su edad. "La respuesta de los padres es que nació hace unas semanas".

En su habitación no han encontrado restos de sangre y asegura que al pequeño solo le escucharon llorar unos minutos la noche del lunes. En su establecimiento no hay cámaras, por lo que no ha podido aportar imágenes a la investigación. Si que revisan las del paseo que les llevó hasta el río.