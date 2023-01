Brad Pitt deja de fumar. 

El actor ha dejado el tabaco debido al sentimiento de culpa experimentado cuando fue visto fumando por sus hijas Zahara y Shiloh, de 6 y 5 años. Las pequeñas observaron como su padre daba caladas a un cigarrillo al fondo del jardín de la casa en la que están viviendo en Budapest. "Le siguieron fuera y le pillaron fumando. No se lo podían creer porque siempre está diciendo que fumar es malo", contó una fuente al periódico The Sun. Pitt ha estado sometiéndose a sesiones de hipnósis y toma piruletas y pastillas de nicotina para tratar de dejar el hábito.El actor admitió recientemente que siempre pone a sus hijos y su familia por delante de todo. A pesar de que sus hijos pueden ser "traviesos" por momentos. "Somos una familia normal, una madre y un padre, ¡y los niños son traviesos! Los niños son fantásticos y dicen las cosas más divertidas que he escuchado nunca", afirmó el actor. "Pero lo más importante para nosotros es sacar tiempo para ellos, pasar tiempo juntos e individualmente porque es nuestra responsabilidad mostrarles el entorno y educarles. Por lo que imagino que la única cosa que puedo decir es que la paternidad es lo primero, la familia lo primero, y luego el trabajo", añadió.