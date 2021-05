La madre de las pequeñas Anna y Olivia: "No tengo fuerzas, esto es una tortura"

La madre de Anna y Olivia, las pequeñas desaparecidas en Tenerife junto a su padre Tomás Gimeno el pasado 27 de abril ha vuelto a escribir una carta en sus redes sociales en la que reconoce que "ya no me salen casi las palabras... yo también quiero desaparecer... ya no tengo fuerzas... esto es una tortura... pero no podemos rendirnos". Así empieza su nuevo mensaje que acaba dando las gracias por tanto apoyo. "Lo que más me duele es pensar que no puedo saber cómo están", continúa para solicitar una vez más que se compartan la imagen de sus pequeñas por todo el mundo.

Cree que "gracias al esfuerzo de todos las encontraremos". Mientras continúa la investigación. La Guardia Civil ha vuelto a inspeccionar con perros especializados la lancha y el coche de Tomás Gimeno. Según han informado fuentes cercanas a la investigación, el barco ha sido retirado del muelle mientras que la vivienda también se ha inspeccionado por quinta vez con perros especializados en la búsqueda de rastros biológicos.

La Guardia Civil prevé incorporar un sonar y un robot marino del Instituto Español de Oceanografía (IEO) para que se sumen al dispositivo. La directora de la Guardia Civil, María Gámez, afirmó que la Guardia Civil "no cesa ni un solo día, ni un solo instante en los esfuerzos y ha puesto todos sus medios personales y materiales para poder resolver esta desaparición cuanto antes, que es nuestra prioridad".