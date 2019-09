Coches con dos ocupantes y 'etiqueta C' tendrán libre acceso a Madrid Central

Los vehículos de alta ocupación (dos o más ocupantes) con etiqueta C (verde) tendrán libre acceso a la zona de bajas emisiones de la ciudad de Madrid, ha anunciado este lunes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de la estrategia de sostenibilidad 'Madrid 360'.

Esto se pondrá en marcha "en cuanto se modifique la ordenanza de Movilidad el semestre que viene". Además habrá rebajas de tarifa en los aparcamientos del distrito Centro. La etiqueta C agrupa los turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI.

Diversas cámaras controlarán estos accesos, así como habrá "controles aleatorios". Los vehículos sin distintivo (A) tendrán la entrada prohibida, y tanto los B como los C "sólo podrán estacionar en aparcamientos". A partir del 1 de enero de 2020 quedará prohibido el estacionamiento a vehículos A dentro de la almendra central salvo para los residentes de un mismo barrio, que no podrán aparcar en otro lugar que no sea su zona.

Ya en enero de 2022 estará prohibido el acceso y la circulación dentro de la M-30 a todos los vehículos A de los que no son residentes en la ciudad. Un año más tarde, se incluirá la prohibición de la circulación para los vehículos A de no residentes de Madrid también en la M-30. Por otra parte, los comerciantes del distrito centro dentro "serán tratados como residentes" y el funcionamiento de permisos será similar al de "las antiguas APR".

Rebajas en parkings y más plazas para motos

Además, habrá rebaja tarifaria en los parkings del Ayuntamiento que se encuentran en el distrito Centro. Así, los vehículos eléctricos podrán aparcar un determinado tiempo gratis. Habrá una reducción de un 50 por ciento en vehículos 'eco' y de un 10 por ciento en los de etiqueta 'C'. Se estudiará del mismo modo la ampliación del SER a otros distritos para acabar con un " efecto frontera que perjudica" a los vecinos.

La medida estrella de Almeida durante campaña, el soterramiento de ocho carriles de la A5 entre la avenida de Portugal y la de los Poblados. Con ello, se liberarán más de 90.000 metros cuadrados en superficie. También se ejecutará la reforma del Nudo Norte para "descongestionar el tráfico".

Se iniciarán asimismo los trámites y la gestión con el Ministerio de Fomento y la Comunidad para habilitar carriles Bus-VAO en las carreteras de entrada a Madrid. Se duplicarán las plazas de estacionamiento en superficie para las motos hasta llegar a las 21.000 plazas durante los próximos cuatro años. Por otra parte, no existirá ninguna caldera de carbón en la ciudad de Madrid.