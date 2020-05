La Comunidad de Madrid da luz verde a Torrejón para realizar test masivos 

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha autorizado al Ayuntamiento de Torrejón a realizar el estudio serológico del virus a su población desde este mismo viernes hasta el 5 de junio y para el cual la administración local ha adquirido 150.000 test. Así lo establece en una resolución suscrita este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Elena Andradas, que constata que el espectro poblacional de estos test masivos se planea para casi 140.000 personas.

La validación del estudio se ha producido justo un día después de la orden emitida por la Consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero para regular este tipo de iniciativas promovidas por ayuntamientos, empresas y demás entidades, especificando para ello las condiciones que debían reunir.

Andradas especifica en su resolución que el promotor, en este caso el Ayuntamiento torrejonero, ha aportado información correcta sobre la metodología del testeo con sus características de "sensibilidad, especificidad, precisión y gestión de casos positivos (mediante pruebas PCR), cuyo coste asume, con el compromiso de adaptar la confidencialidad de los datos a la normativa vigente y disponer del dictamen favorable de los comités de ética de los hospitales de Torrevieja y Del Vinapoló.

También consta el "compromiso expreso" de la corporación municipal de remitir el informe final del estudio a los servicios de salud pública madrileños. Finalmente, especifica que contra la resolución emitida cabe recurso de alzada. Tras conocer la comunicación del visto bueno de Sanidad, el Ayuntamiento de la localidad ha difundido un vídeo en redes sociales donde considera dicho estudio epidemiológico como una herramienta "muy importante" para la ciudad, tras la pandemia del coronavirus, en coordinación con la administración sanitaria.

Los test se realizarán en horario de 11 a 14.30 horas en franjas horarias publicadas en el cartel de convocatoria de las pruebas. Atendiendo a la planificación del Gobierno local, terminarían de realizar las pruebas este miércoles, tras seis días ininterrumpidos. El Consistorio recomienda a toda la ciudadanía realizarse esta prueba, dado que es de carácter gratuito, para "contribuir a mejorar la seguridad sanitaria". Para ello, convocará a los vecinos por medio de la web municipal y los canales habituales del Consistorio.

El estudio se realizará en colaboración con el grupo Ribera Salud en diez carpas instaladas en el recinto ferial de la localidad, para lo cual se cuenta con un centenar de sanitarios que se han ofrecido voluntarios para realizar esta acción. Para ello, el Ayuntamiento convoca ya para este viernes en orden alfabético en función del apellido para la extracción de sangre, para lo cual requiere acudir con DNI y la tarjeta sanitaria. También pauta una serie de indicaciones para garantizar la seguridad, como ir con mascarilla, y establece una convocatoria pautada para evitar aglomeraciones.

Otros ayuntamientos quieren sumarse

Diversos ayuntamientos como Alcobendas, Fuenlabrada, Alcorcón, Pozuelo, Pinto, Coslada o San Sebastián de los Reyes han solicitado hacer este tipo de estudios epidemiológicos en coordinación con los servicios sanitarios. Los consistorios gobernados por alcaldes socialistas piden además que estén coordinados por hospitales de referencia o centros de salud.

El caso de Torrejón ha sido el más sonado al trascender a principios de semana los planes para realizar estas pruebas diagnósticas masivas, alegando que fue una de las localidades más castigadas por la crisis del Covid-19. Por su parte, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez Quislant, señaló sobre la realización de test rápidos para la detección del Covid-19 a toda la población la ciudad, de forma gratuita, que están "preparados" y que llevan "muchos días hablando con la Comunidad de Madrid".

San Sebastián de los Reyes estudia también distintas fórmulas para la realización de test masivos sobre coronavirus destinados a la población del municipio con el objeto de reforzar la seguridad para las próximas fases de desescalada. Para ello, ha pedido a la Consejería el soporte técnico y profesional del Hospital Infanta Sofía. "No puede haber madrileños de primera y madrileños de segunda. Y si se decide un cambio en el criterio sanitario habrá que organizar la realización de test a toda la población y que sea el gobierno regional quien asuma la financiación y la realización en los centros de salud", explicó para agregar que este asunto no podía ser una "competición" entre los municipios.

Illa pide no hacer una carrera

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado en relación a los test masivos sobre coronavirus que realizará Torrejón de Ardoz que es "elogiable" que desde el "mundo municipal" se quiera "ayudar" pero advierte que sería "muy contraproducente" hacer "carreras a ver cuál" localidad va "más rápido". En rueda de prensa, Illa ha señalado en relación al estudio serológico que arrancará este viernes que esta acción requiere coordinación con las autoridades sanitarias, en este caso la Comunidad de Madrid, y que si existe esa colaboración será positivo.

"Hacer carreras no es positivo", ha insistido el titular del Ministerio para recalcar que la orden ministerial deja claro que toda organización, de la naturaleza que sea, que disponga de material de testeo debe poner en conocimiento este factor y someter su uso a lo que disponga esta comunidad. Por tanto, ha instado a "no ir por libre" porque ello implicará una sanción en caso de no cumplirse la directriz de supervisión y coordinación con la autoridad sanitaria.

"Es elogiable poner de relieve en conjunto del mundo municipal en querer ayudar, lo han hecho mucho. Ahora bien, sería muy contraproducente hacer carreras a ver cuál va más rápido porque esta acción corresponde a Sanidad y a las comunidades autónomas", ha apuntado.