Ayuso necesita que Illa le autorice para utilizar el material que le llegará de China

El material sanitario que llegará en dos aviones desde China tras la compra realizada por la Comunidad de Madrid para mitigar los efectos del coronavirus no podrá ser utilizado directamente por las autoridades madrileñas. Así lo establece el decreto del estado de alarma, que implica que el Ministerio de Sanidad es la única autoridad competente para organizar y distribuir el material sanitario. Lo que implica que ahora necesita que Sanidad apruebe cómo gestiona ese material. Una autorización que será un mero trámite, y que no choca con que el gobierno madrileño adquiera su propio material sanitario. Pero ante la que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a lanzar un dardo al Ejecutivo central.

Tras anunciar la llegada de estos dos aviones, después de que su gobierno aprobara la inversión de 23,3 millones para adquirir desde China mascarillas, respiradores o batas, Ayuso instó a Moncloa a "no bloquear los pedidos" ya que "dijeron públicamente que ya no habría problema alguno en las aduanas". Un aviso que venía de una acusación que lanzó el gobierno madrileño contra el central de haber bloqueado materiales necesarios para que pacientes y sanitarios se protegieran de manera efectiva del Covid-19. Además, la presidenta de la región aseguró entonces que por el Estado de Alarma no podía adquirir productos de ese tipo por su cuenta.

Ahora, Ayuso y su equipo sí han comprado esos recursos "tal y como podían hacer antes", según explican fuentes del Ministerio de Sanidad a esta redacción. Algo que corroboran fuentes de la Comunidad de Madrid, que señalan que "poder adquirirlo, se puede, ya que compras como Comunidad". La única salvedad es que todas estas adquisiciones deben comunicarse a Sanidad, que según las fuentes consultadas no vetará en ningún momento que se produzca la distribución entre los hospitales madrileños. Pero su carácter de 'mando único' obliga a que cualquier administración dé cuenta al departamento de Salvador Illa, sobre todo si tiene que ver con el ámbito sanitario.

Lo novedoso por la situación excepcional es que el Estado está realizando compras independientes a las de las comunidades, con las que se ha coordinado esta acción. El fin es abastecer a las autonomías por otro lado, y el reparto se realizará "gratuitamente y de forma equitativa, siguiendo criterios poblacionales y de evaluación epidemiológicos", resaltan fuentes de Sanidad. Una idea que tampoco convencía a Ayuso, que la pasada semana se quejó de que tan solo le habían proporcionado 52.000 mascarillas cuando por sus cálculos necesitaban 13 milones para las tres semanas siguientes. Por eso instó a no centralizar esas compras, ya que según su criterio se estaba produciendo un "cuello de botella" en un momento crítico.

Los choques entre Ayuso y Sanidad

Las fuentes regionales consultadas por esta redacción consideran que el discurso de la presidenta que acompaña a esta compra de material es abundar en ese "perfil propio" de la gestión de la pandemia que quiere mantener en contraposición al del Gobierno central. Estas mismas fuentes, que reiteran debe "informar y poner a disposición de Sanidad todos esos recursos, aunque el Gobierno no pondrá trabas", insisten en que Ayuso está "buscando aumentar su figura, aunque sea haciendo oposición en estos momentos".

Esta confrontación de Ayuso con Sanidad no es nueva. Las polémicas entre administraciones, que son de distinto color político, llevan produciéndose desde que el brote más fuerte del virus estallara en el territorio madrileño. Ya sea por las restricciones de apertura de establecimientos del decreto de alarma, por algunas medidas del Ejecutivo madrileño que afectaban a colectivos en situación de riesgo o por peticiones a Moncloa que hacía su socio de coalición, Ciudadanos, y que ella desautorizaba públicamente por considerarlas inviables. Lo que ha provocado varios choques con el partido naranja, que no ven bien que haya "confrontación" con Pedro Sánchez y su equipo. Un escenario en el que las acusaciones de interceptar material que iba para Madrid han sido constantes.

En su comparecencia en Moncloa de este lunes, el titular de Sanidad ha tachado de "absolutamente falso" que se estén produciendo bloqueos en aduanas o en otras oficinas de tramitación de los Equipos de Protección Individual (EPIs) que requieren pacientes y profesionales para mitigar los efectos del Covid-19. Algo que Illa ya negó días atrás tras las palabras de Díaz Ayuso, y a lo que se sumó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que declaró que "este tipo de comentarios hacen más daño al sistema que otra cosa".