Cae el mayor traficante de medicinas contra la disfunción eréctil en España

La Policía Nacional ha participado en la detención de uno de los principales distribuidores de medicamentos ilegales que operaba a nivel mundial a través de Internet. En España introducía medicamentos contra la disfunción eréctil, mientras que en otros países también introducía antibióticos, medicamentos contra el cáncer, supuestos medicamentos contra el virus Covid-19 y contra el VIH.

Tras arduas investigaciones, una organización criminal española fue desmantelada en enero de 2018 con un resultado de 25 personas detenidas y 12 registros domiciliarios practicados. Se intervinieron 500.000 dosis de 62 tipos diferentes de medicamentos ilegales no autorizados para su venta por Internet en España, ya que no estaban sometidos a ningún control sanitario no tenían prescripción médica. 320.000 euros fueron bloqueados en cuentas bancarias y se intervino un total de 23.000 euros en efectivo y 65.000 euros en criptomonedas.

De esta manera, su pudo verificar que los medicamentos eran importados desde India y Singapur mediante servicios postales y empresas de paquetería internacionales, siendo distribuidos en España a través de Internet, utilizando farmacias virtuales ilegales cuyo alojamiento web había sido ubicado en diferentes países por la organización criminal. La organización contaba en España con más de 6.000 clientes que, al mismo tiempo, distribuían los medicamentos ilegales a un nivel inferior.

La venta de estos medicamentos en España se encuentra rigurosamente regulada bajo prescripción y control médico especializado, por tratarse de medicamentos susceptibles de producir numerosos efectos secundarios y ser potencialmente peligrosos para personas con afecciones cardíacas. Además, estos medicamentos no han pasado ningún control de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), por lo que se desconoce su composición.

El contacto y los pagos entre la organización criminal en España y los proveedores de los medicamentos ilegales en el extranjero se realizaban utilizando medidas de seguridad tecnológica como la darkweb y el uso de criptomonedas, con lo que pretendían evitar la investigación policial. También fueron incautados numerosos dispositivos electrónicos cuyo análisis de información permitió a la Policía Nacional conocer el modus operandi de la organización y determinar quién estaba introduciendo los medicamentos ilegales en España.

El análisis forense de los dispositivos electrónicos incautados durante aquella investigación permitió a la Policía Nacional identificar a un ciudadano alemán, residente en Singapur, como presunto responsable de la distribución de medicamentos ilegales a un importante número de países del mundo. Las investigaciones sobre este individuo revelaron que se trataba de un empresario bien asentado y establecido en Singapur. Contaba con infraestructuras con un tamaño equivalente a un campo de fútbol para la distribución ilícita de medicamentos.

El pasado 13 de octubre, las fuerzas policiales y judiciales procedieron a la detención del investigado y de su socio en Múnich, este último encargado de la distribución de los medicamentos ilegales en Alemania. Los agentes intervinieron bienes por valor de 1,5 millones de euros, tres vehículos de alta gama, vehículos de movilidad eléctrica, relojes de lujo, criptomonedas por valor de 600.000 euros y equipos informáticos.