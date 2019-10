La colaboradora china de El Hormiguero, Yibing, pide trabajo a Gloria Serra

Yibing, la colabora más internacional del programa de Motos, acudía una semana más a 'El Hormiguero' para enseñarnos uno de sus proverbios chinos favoritos. Una misión que nunca llega sola, ya que, en cuanto Yibing pone un pie en el plató, la curiosidad de Pablo por saber sobre el estilo de vida que lleva la colaboradora en España siempre hace que nos deje anécdotas muy variopintas.

En esta ocasión, antes de ponerse en modo profes, Yibing tenía que responder acerca de cómo hace ella para elegir piso en Madrid, si vive sola… "Bueno, yo siempre busco caseros chinos y que trabajen en tiendas por si me pueden contratar a media jornada y para que pasen mucho tiempo fuera de casa.", respondía ella con su gracia habitual. Además, explicaba que ella casi nunca toca la cocina porque le gusta comer fuera de casa pero que, su actual compañero, sí cocina en casa y de una manera un tanto especial: “Envuelve todo en papel transparente, los muebles y todo para que no se le llenen de grasa, porque cocinamos con mucho aceite.”

Una pregunta que llevaba a Motos a plantearse otra que va muy ligada a las comidas y cenas y, sobre todo, en nuestro país: "Oye, ¿y tú ves la tele con tus compañeros, o series o algo?". Pero si la pregunta ya se las traía, la respuesta no iba a ser menos: "A mí no me gusta perder el tiempo viendo series, por eso las veo a doble velocidad, excepto la serie Allí Abajo, que hablan muy rápido y no entiendo nada."

"¿Y cuál es tu programa favorito de España?”, preguntaba Pablo sabiendo que se arriesgaba a que Yibing dijese otro que no fuera el suyo, como fue el caso, o incluso otro de otra cadena. "A mí me encanta 'Equipo de investigación', porque hablan así: "Hoy, en 'Equipo de investigación'…", respondía la colaboradora intentando imitar a Gloria Serra provocando el asombro y también la risa de los allí presentes. Además, añadía una sorprendente petición: "Yo podría trabajar en 'Equipo de investigación', con Gloria Serra. Me gustaría trabajar con ella".