España, en alerta de nuevo: suma una incidencia de 252 puntos y 17.384 casos.

España ha vuelto a situarse en el escenario de riesgo extremo por Covid-19, ya que este miércoles la incidencia acumulada a 14 días se ha situado en los 252,16 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 225,35 notificado el miércoles.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad ha registrado este miércoles, con datos aportados por las comunidades autónomas, 17.384 nuevos casos de coronavirus, de los que 9.834 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 8.207 registrados el martes, lo que eleva a 3.897.996 la cifra total de personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

En cuanto a los fallecidos por Covid-19, se han notificado 17 más, de los cuales 39 se han registrado en la última semana. Esto hace que la cifra global de muertos por coronavirus en España se eleve a las 80.969 personas.

Actualmente hay 2.829 pacientes ingresados por Covid-19 en toda España y 598 en una UCI, si bien en las últimas 24 horas se han producido 451 ingresos y 380 altas. La tasa de ocupación de camas ocupadas por coronavirus se sitúa en el 2,35 por ciento y en las UCI en el 6,55 por ciento.

Por otro lado, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha avisado de que los jóvenes también pueden enfermar gravemente del Covid-19 y les ha pedido que, además de mantener las medidas para evitar los contagios, colaboren en las tareas de rastreo de contactos. Darias se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que participan los consejeros del ramo de las comunidades autónomas, y en el día en el que España ha vuelto a situarse en el nivel de riesgo extremo por Covid-19, situándose la incidencia acumulada a 14 días se ha situado en los 252,16 casos por cada 100.000 habitantes.

"La evolución de la pandemia ha mostrado un cambio de tendencia, produciéndose un crecimiento muy importante en una semana (137%) de la incidencia acumulada", ha dicho Darias, para comentar que, si bien los grupos de población que han sido ya vacunados presentan una estabilización en la incidencia de los contagios, no lo es en los que no están vacunados. En este sentido, la ministra de Sanidad ha avisado de que los contagios de coronavirus se están produciendo especialmente entre la población de 12 a 29 años y se vinculan, como así se lo han trasladado los consejeros, a situaciones de "alto riesgo" como, por ejemplo, viajes de fin de curso o concentración alta de personas en espacios cerrados o al aire libre sin guardar la distancia de seguridad y sin hacer un uso adecuado de las mascarillas.

Dicho esto, y tras reconocer que, por ahora, el aumento de los contagios no está impactando en el sistema hospitalario ni en la ocupación de las camas UCI, Darias ha recordado que hay personas mayores que no han podido alcanzar la inmunidad deseada con las vacunas y que siguen estando expuestas al virus. "El riesgo de que los brotes acaben afectando a personas que no han alcanzado la inmunidad está ahí y, por eso, es importante mantener las medidas de control no farmacológica", ha aseverado la ministra, para zanjar pidiendo a la población más joven cumplir con estas medidas y, al mismo tiempo, participar en los rastreos de contactos de casos contagiados de coronavirus.