Esta es la fortuna que gana Timothée Chalamet por protagonizar 'Wonka'

Timothée Chalamet se ha consolidado en los últimos años como una de las grandes estrellas de Hollywood. Desde su exitosa aparición en 'Call Me By Your Name' en 2017, el actor neoyorquino ha sido catapultado a la 'pole position' de los grandes nombres que encabezan los carteles de la gran pantalla. Apodado como el nuevo príncipe de Hollywood, el actor de 27 años y referente mundial de la moda, busca ahora recoger el legado de Johnny Depp en su nueva película: 'Wonka'.

Chalamet se reencarnará en Willy Wonka en una de las películas más esperadas de la temporada, que llegará a los cines españoles el próximo 15 de diciembre. Aquí, se enfundará en el papel del excéntrico chocolatero y mostrará el lado desconocido del personaje, trasladando el foco a la juventud de Willy Wonka antes de crear la famosa 'Fábrica de chocolate', que tanto éxito dio a Tim Burton 18 años atrás.

¿Cuánto gana Chalamet como protagonista de 'Wonka'?

En esta nueva versión, descrita como un musical colorido y dirigida por Paul King, Timothée Chalamet cobró 9 millones de dólares por adelantado por encarnarse en el protagonista de la historia, según recoge el portal especializado Variety. Una ostentosa cantidad que enriquece el patrimonio neto del actor, hasta convertirle en uno de los mejores pagados de Hollywood.

Tras su papel en otras películas de menor presupuesto como 'Lady Bird' y 'Little Women', la celebridad confirma con su nuevo papel el rumbo hacia protagonizar grandes películas, como viene haciendo en los últimos años con 'Beautiful Boy', 'The King', 'The French Dispatch', o 'Dune'. En todas ellas, se desconocen el salario exacto que recibió el actor, pero se estima que en el caso de la última pudo ganar cerca de 2,2 millones de dólares. No obstante, estas cantidades pueden variar en base a las condiciones del contrato en términos de ganancias de taquilla y derechos residuales de autor.

Cabe destacar que Chalamet donó sus ganancias de la película orquestada por Woody Allen, 'A Rainy Day in New York', a tres organizaciones benéficas distintas: Time's Up, el Centro LGBT en Nueva York, y Rainn. Un bonito gesto que el actor argumentó a través de un comunicado explicando que no quería lucrarse con su trabajo en la película.

¿A cuánto asciende su patrimonio?

Según informa el medio 'Flop.Today', el patrimonio neto acumulado de Timothée Chalamet podría ascender a 25 millones de dólares después de su actuación en 'Wonka'. Lo que significa, que el actor habría multiplicado por cuatro el patrimonio que poseía en 2020.