Gema Serrano asegura que ayudó en la venta de la casa de María Teresa Campos

Gema Serrano se presentó este viernes en Sálvame con el objetivo de reunirse con Conchita porque este sábado estará en el Deluxe respondiendo a las preguntas del Polígrafo. Lo cierto es que mientras que anunciaban la noticia en directo, todos los colaboradores se quedaban con la boca abierta al conocer que la posible amante de Edmundo Arrocet contestaría sin pudor a las preguntas que toda la prensa del corazón ha estado haciéndole durante todos estos años. Lo que no nos podemos ni imaginar es el enfado que debe de tener María Teresa Campos con el programa y con los colaboradores.

Antes de que se fuera al cuarto con Conchita para responder a las preguntas que el programa ha visto oportunas, Gema Serrano estuvo en el plató y estuvo contestando a otras cuestiones. Lo que más nos ha llamado la atención es que, la mujer con la que podría haberle sido infiel Edmundo Arrocet a María Teresa Campos ha estado en la casa de la que fuera la reina de las mañanas: "Yo he ido a la casa de María Teresa Campos, yo hice fotos a la casa y obviamente tenía esa potestad para vender la casa, le llevé cliente".

Unas declaraciones que, como confesaba Mila Ximénez por lo bajo, no le van a gustar nada a María Teresa Campos porque se trata de su casa y además, Gema Serrano ha asegurado que ha estado en ella. No sabemos si con consentimiento de la propia periodista o no, pero la supuesta amante confiesa haber estado allí. De esta manera, tendremos que esperar a que se siente esta noche en Sábado Deluxe para que responda a todas las preguntas que los colaboradores han querido hacer estos dos últimos años y por algunas 'prohibiciones' no se las han podido hacer.