Un grupo flamenco denuncia que un hotel no les da habitación "por ser gitanos"

El grupo flamenco de Ramón "El Pinte" ha denunciado que un hotel de Dos Hermanas (Sevilla) no les ha permitido alojarse para una actuación en la localidad porque son gitanos. "Es una cuestión de racismo puro y duro por ser gitanos", ha afirmado a Efe el líder del grupo flamenco, que lo forman ocho personas y que finalmente han encontrado alojamiento en otro hotel para la actuación que tienen previsto ofrecer en la sala flamenca La Manuela de Dos Hermanas.

Una trabajadora del hotel Leflet Valme, por su parte, ha negado a Efe que lo ocurrido sea una cuestión de racismo y ha remitido a una explicación oficial a una conversación con sus responsables, que atienden entre las siete de la mañana y las tres de la tarde entre lunes y viernes, según ha dicho. Ramón "El Pinte", de Águilas (Murcia), ha explicado que anoche se alojó uno de los componentes del grupo denominado El Cíngaro porque llegó desde Galicia, aunque hoy lo han sacado del hotel.

Cuando después han intentado registrarse los otros siete miembros del grupo, que llegaban desde Málaga, les han dicho que no había plazas libres, aunque en las mayoristas hoteleras afirman que sí hay habitaciones, según ha comprobado Efe. Ante esa negativa, un responsable de la sala en la que tienen previsto actuar ha hecho una reserva para el grupo que ha pagado con su tarjeta aunque inmediatamente se ha anulado, tras lo cual han preguntado si la decisión se tomaba porque son gitanos. "La chica se ha encogido de hombros y ha dicho con la cabeza que sí", según el líder del conjunto.

Tras lo ocurrido, el grupo ha llamado a la Policía Local porque no les dejaban el libro de reclamaciones y tienen intención de denunciar la negativa a ofrecerles alojamiento en la Oficina de Consumo, ha afirmado Ramón "El Pinte" tras lamentar que no les dejen alojarse solo por el hecho de ser gitanos y de resaltar que "son artistas, no violadores ni ladrones", ha zanjado antes de mostrar su sorpresa por un caso de racismo "¡en Sevilla!", ha exclamado.