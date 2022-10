La Justicia desestima la demanda de agresión sexual contra Kevin Spacey. 

La Justicia de Estados Unidos ha desestimado este jueves la demanda de agresión sexual presentada por Anthony Rapp, junto con otro hombre, contra Kevin Spacey después de que un jurado concluyera que el actor estadounidense "no es responsable" de estos actos. El jurado ha deliberado la decisión durante poco menos de 90 minutos y ha concluido que Spacey "no es responsable" en el marco de la demanda que presentaron ambos hombres, en la que aseguraban que el intérprete le agredió sexualmente en la década de los 80, cuando eran menores de edad.

La ley estadounidense considera que cuando una persona causa intencionalmente un contacto dañino u ofensivo a otra se produce una agresión, mientras que si el demandante consintió expresamente a tal acto o dio su consentimiento implícito es "no responsable". De esta forma, el juez Lewis Kaplan, del distrito de Nueva York, ha desestimado formalmente el caso tras rechazar en un primer momento y antes de que comenzara el juicio, el reclamo de asalto, así como el de "infligir intencionalmente angustia emocional", por lo que se siguió deliberando solo el de agresión.

Rapp fue el primero en presentar acusaciones contra Spacey en octubre de 2017. El actor alegó que Spacey lo invitó a una fiesta en su apartamento en 1986 cuando tenía 14 años estaba representando una obra en Broadway. Durante la fiesta, la estrella de 'American Beauty', que entonces tenía 27 años, lo agarró por las nalgas, lo llevó a una cama y se recostó sobre él. La supuesta víctima afirma que pudo huir a un baño y luego salió de la casa. El segundo demandante se identificó solamente como C.D. La denuncia precisaba que Spacey conoció a este hombre en 1981, cuando era estudiante en la clase de interpretación que impartía el artista. El joven tenía 12 años en ese momento.

Spacey se reencontró supuestamente con C.D. de nuevo cuando este tenía 14 años e invitó al adolescente a su apartamento. C.D. alega que practicó sexo con el actor. Tal como señala la demanda, tuvieron varios encuentros sexuales posteriormente. En su encuentro final el acusado intentó penetrar al joven, quien se negó y pudo huir del apartamento. La demanda afirma que tanto Rapp como C.D. han sufrido daños psicológicos debido al abuso por parte del intérprete.

Tras múltiples investigaciones, Spacey se ha enfrentado en los tribunales a dos acusaciones relacionadas con delitos sexuales: en Nantucket (Massachusetts) y Los Ángeles, aunque hasta ahora no ha sido condenado. El caso de Nantucket se paralizó después de que el demandante invocara su derecho a no testificar en los procedimientos previos al juicio. El caso de Los Ángeles, en el que fue acusado de agredir sexualmente a un masajista, fue desestimado después de que la supuesta víctima muriera por causas naturales. El protagonista de 'House of Cards' también ha sido objeto de múltiples investigaciones en Londres.