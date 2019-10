Marc Márquez revela lo que dijo su madre al enterarse de su caída más peligrosa

El ocho veces campeón del mundo de motociclismo, Marc Márquez, acudía a divertirse a El Hormiguero hace solo unas horas y le contaba a su amigo motos, en total confianza, uno de sus secretos mejor guardados: las palabras de su madre al enterarse de la caída que sufrió el pasado viernes mientras competía.

Muy poquitos días antes de ganar su octavo campeonato mundial de motociclismo, el catalán sufría un grave accidente nada más salir de un box, que, afortunadamente, no consiguió arrebatarle el título ni tampoco hacer que sufriera más que un par de magulladuras por el cuerpo. Pablo quiso recordar ese momento y Márquez se abría en canal.

"Oye, el otro día te llevaste un buen golpe, ¿no?", preguntaba Motos. "Me llevé una buena volada, sí", respondía Marc que continuaba: "No lo vi venir porque además salía del box, pero lo que más rabia me dio es que no se vio bien. Fue un golpe de 26 gps, 26 veces el peso de la gravedad contra el suelo". Una cantidad que sorprendía muchísimo al presentador, y que apuntaba que, al ser medida con unos sensores especiales, era completamente real. A pesar de ello, el piloto aclaraba: "A mí me parece mucho, sí que es verdad que me quedé sin respiración, con la columna comprimida… Pero 26 me parece una barbaridad".

"Me pidió que no me volviera a caer"

Un golpe que preocupaba, y mucho, a una de las mayores fans del 8 veces campeón, su madre: "Mi madre me llamo por teléfono y preguntó qué había hecho. Yo le dije que había tenido un accidente y me pidió que no me volviera a caer", apuntaba Marc a modo de anécdota. "Luego les mandé un mensaje a mis padres diciéndoles: mamá, papá, está todo controlado".

Para terminar, el piloto confesaba entre risas: "Siempre tienen que pensar que lo tengo todo controlado, aunque sea mentira. Me dolía todo, casi tenía que llamar a la grúa para levantarme de cama, pero para ellos, todo bien".