Mila Ximénez se sincera en ‘Socialité’ sobre su enfermedad: “No estoy bien”

Mila Ximénez recibía un caluroso homenaje este lunes en ‘Socialité’. María Patiño entrevistaba a su compañera de ‘Sálvame’, que en los últimos días ha cobrado protagonismo por su enfrentamiento con Lydia Lozano. Mila no lo está pasando bien, especialmente por el cáncer que padece, y así lo confesaba en el programa de Telecinco: “He pasado un tiempo donde he petado. Acepto la enfermedad, pero me está costando mucho aceptar el tratamiento”.

Visiblemente emocionada, la entrevistada abría su corazón como pocas veces lo había hecho antes. Mila aseguraba ser otra persona desde que le diagnosticaron la enfermedad el pasado mes de junio. “Veo imágenes de una persona activa en el pasado y ahora entiendo que soy otra persona. Además, creo que la tristeza me está jugando una mala pasada”. Mila Ximénez confesaba que el confinamiento ha ahondado esa sensación de tristeza y soledad que vive cuando llega a su casa.

“Mi vida se ha convertido en un diario de explicar cómo estoy con el tratamiento. Ahora va todo alrededor de la enfermedad y no puedo quitármela de la cabeza”, comentaba. A pesar de ser consciente del mal momento que está pasando, Mila sabe que no debe rendirse en la batalla. “Tengo que remontar”, aseguraba. Eso sí, los miedos invaden el día a día de su vida: “Tengo miedo a salir sola, tengo miedo a hacer la compra”. Esta situación, a la que calificaba como “una gran putada”, le ha venido grande.

“Ya tenía edad de descansar, de disfrutar de lo que he conseguido durante todo este tiempo. Este parón me ha parecido una jugarreta muy cabrona. Estoy muy cabreada con esto”, afirmaba ante Patiño. Mila explicaba que “da muchas vueltas a la cabeza”. De hecho, según contaba, su hija, Alba, está más preocupada por su cabeza que por la enfermedad en sí. Y es que la colaboradora de ‘Sálvame’ no se imagina una vida cargada de tratamientos para combatir su enfermedad. “Prefiero una vida más corta, pero con más calidad”, explicaba.

A pesar de sincerarse sobre sus problemas, Mila aseguraba no querer compasión por parte de la gente que le rodea: “No quiero producir ni pena ni una atención exagerada”. Es consciente de que el tratamiento para acabar con su enfermedad “es un proceso muy largo”, y aunque le dé “pereza”, sabe que tiene que convivir con ello. “Cuando me llaman digo que estoy bien, pero no estoy bien. El teléfono se ha convertido en uno de mis peores enemigos”, aseguraba. A pesar de todas estas desavenencias a las que se enfrenta, contaba que piensa “ganar la batalla”.