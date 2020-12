La emotiva confesión de Inma Cuesta en 'El Hormiguero': "Me hace ilusión"

Inma Cuesta visitaba este miércoles el plató de 'El Hormiguero' subida en un coche descapotable. Como "invitada platino", la actriz recibía su tarjeta y taza especial para celebrar su décima participación en el programa de Pablo Motos. "Me hace mucha ilusión", comentaba ante el presentador, con el que se comprometía a cantar, con él a la guitarra, en su próxima visita. Su deseo como invitada platino era el de enviar un saludo especial: "Quería enviar un saludo muy especial a la séptima planta de hematología del Hospital de Jaén porque ayudan a los pacientes a pasar el tiempo mejor ahí".

La invitada del programa de Motos recordaba “con mucha emoción” sus anteriores visitas: "No olvidaré la primera vez que vine, que me hiciste bajar por una tirolina, yo tenía miedo a la altura". "Este programa tiene 15 años. Al principio se nos iba un poco la olla", respondía Pablo Motos. El presentador bromeaba sobre el pasado del programa: "Hemos ido aprendiendo que no podemos estar tan locos". Tras las presentaciones, la actriz pasaba a presentar "El desorden que dejas", la serie que protagonizará en Netflix a partir de este 11 de diciembre.

Según comentaba Pablo Motos, "las series españoles están en el mejor momento de su historia". La actriz le daba la razón y reflexionaba sobre la serie que presentaba: "Estamos muy contentos, ahora todo lo que ocurre con las plataformas, como Netflix, es a nivel mundial. Es una serie que lleva mucho trabajo. Espero que vaya muy bien". El presentador se declaraba fan de 'El desorden que dejas': "Yo estoy enganchadísimo y no soy público fácil. Me gusta mucho porque hay dos historias en paralelo y está tan bien hecho que es un alarde de talento".

Inma Cuesta, según contaba en directo, interpreta "a una profesora que sustituye a otra y va al pueblo de su marido". Este personaje "descubre que esa profesora se suicidó". La actriz explicaba que "la historia se narra entre el pasado y el presente". En la ficción se trata el tema de 'bullying'. "Puede ser muy duro. Se habla poco del 'bullying' a los profesores. También se habla en la serie sobre el acoso cibernético", afirmaba. Hablando sobre este tema, Inma Cuesta confesaba que fue delegada de su clase: "Yo era delegada guay. Me gustaba mandar, pero en plan bien. Era una estudiante normal, pero las matemáticas se me daban fatal". Así concluía la entrevista a la "maravillosa mujer" Inma Cuesta.