Los Mossos detienen a dos proxenetas por obligar a prostituirse a una mujer

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres, con perfil de presuntos proxenetas, que habían obligado a una mujer, en contra de su voluntad, a prostituirse mientras la retenían en un piso del barrio del Raval. La mujer fue liberada la mañana del pasado lunes, tras la notificación a los cuerpos de seguridad. La rápida acción policial ha permitido localizar al jefe de la banda y a uno de los implicados de la retención, los cuales fueron identificados como españoles de 48 y 28 años.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 25, cuando el 112 recibió la llamada de una mujer explicando que tres hombres la tenían encerrada en contra de su voluntad y la obligaban a prostituirse. Cuando los agentes llegaron a la zona vieron a la mujer en el balcón gesticulando y pidiendo ayuda y cuando subieron al piso la afectada les explicó, a través de la puerta, que no podía abrir porque no tenía llaves y que no la dejaban salir.

Cuando los Mossos accedieron a la vivienda para liberarla hallaron, además, dos habitaciones con más de 200 plantas de marihuana, diez transformadores de luz y diez halógenos de alta potencia. Los agentes detuvieron el mismo 25 de enero a uno de los implicados por un delito de detención ilegal, uno de explotación sexual y otro contra la salud pública, y al día siguiente arrestaron en el barrio del Raval a un segundo autor de los hechos y presunto líder de la banda. Los detenidos quedaron en libertad con cargos tras declarar ante el juez, según informa EFE.

Los Mossos han tenido que actuar esta semana en una revuelta. Durante lo ocurrido, una persona ha sido detenida y dos agentes de los Mossos han resultado heridos leves en el transcurso de varios ataques con piedras a diferentes establecimientos del barrio de Sant Andreu de Barcelona, en los que participaron entre cincuenta y sesenta personas en la tarde de ayer.